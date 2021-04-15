Mısır istedi, program kalktı

Mısır, Türkiye’den yayın yapan Müslüman Kardeşler’le bağlantılı kanalların kapatılmasını istiyor.

BBC’deki habere göre (Kahire ve Halk) TV’de “Kahire Konuşuyor” isimli programa telefonla bağlanan Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükrü, “Eğer bu kanalların kapatılması belgelenir ve kalıcı hale gelirse o zaman diğer ülkelerin içişlerine karışılmamasına yönelik uluslar arası hukuk kuralları devreye girmiş olacak” demişti. El Sharq TV’nin önde gelen isimlerinden, Müslüman Kardeşler bağlantılı Mısırlı gazeteci Moataz Matar, bu açıklamadan bir gün önce, 10 Nisan günü “Moataz ile” isimli programının yayından kalktığını açıklamıştı. Türkiye’de yaşayan Matar’a, Türk yetkililerden gelen talebin içeriğini sorduk, “El Sharq TV, Türkiye devleti tarafından bir kısıtlama yaşadı. Türk hükümeti Mısır’a karşı yapılan muhalif yayınların seviyesinin düşürülmesini istedi. Türkiye ile Mısır arasında devam eden diyalog sürecini daha iyi ve daha kolay yürümesi için bunu talep ettiler.” Matar, kendi programında kısıtlı yayın yapmak istemediği için programını tamamen yayından kaldırdığını, “Kısıtlamayı kabul etmediğim için programı tamamen durdurmak zorunda kaldık. O kısıtlama altında istediğimiz gibi konuşamayacaktık” sözleriyle açıkladı.

Mayıs başında heyet gidiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır’ın Türkiye’den bir heyeti dâvet ettiğini, bakan yardımcıları düzeyinde bir heyetin Mayıs başında Mısır’a gideceğini açıkladı. Çavuşoğlu siyaset ve diplomaside bazen kırgınlıklar olabileceğini, ancak ortak niyet konulduktan sonra daha ilişkilerin daha kolay ilerleyeceğini vurguladı.