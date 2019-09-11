MİT tırlarının durdurulması davasında sanıklara 222 yıl hapis

Yargıtay 16. Ceza Dairesinin ilk derece mahkemesi sıfatıyla baktığı 54 sanıklı (Milli İstihbarat Teşkilatı) MİT tırlarının durdurulması davasının gerekçeli kararında sanıklara toplamda 222 yılı aşkın hapis cezası verdi.

Gerekçede, MİT tırlarının durdurulmasının, doğrudan hükümeti ve MİT'i hedef aldığı ve örgütsel bir organizasyonu olduğu vurgulandı.

Sanıklara "devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri temin etme", "bu bilgileri açıklama" ve FETÖ üyeliği gibi suçlardan en çoğu 20 yıl en azı 2 yıl 1 ay olmak üzere hapis cezaları verildi.

Yargıtay'ın gerekçesinde, Suriye'de yaşananlar nedeniyle meşru savunma durumunda kalan devletin, orantılı ve önleyici tedbirleri alma hakkına sahip olduğu belirtilerek, "Hiçbir devlet felaketlerin gelip çatmasını bekleyemez." denildi.

1 Ocak 2014'te Hatay'ın Kırıkhan ve 19 Ocak 2014'te Adana'nın Ceyhan ilçesinde Terörle Mücadele Kanunu kapsamında yetkili Adana Cumhuriyet Savcısı Özcan Şişman'ın talimatıyla MİT'e ait tırlar durdurulmuş, araçların içerisinden yüklü miktarda silah, cephanelik ve diğer mühimmatlar ele geçirilmişti.

Dönemin İçişleri Bakanı Efkan Ala ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, söz konusu malzemelerin Suriye'deki Bayır-Bucak Türkmenleri'ne MİT eliyle gönderilen yardımlar olduğunu açıklamıştı.