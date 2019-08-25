MSB'den 'Pençe-3 Harekatı' açıklaması

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) Pençe-3 Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 15 olduğu bildirildi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Pençe-3 Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısına ilişkin bilgi verildi. Açıklamada şunlar kaydedildi: "Pençe-3 Harekatı'nda, 4'ü hava harekatıyla, 2'si de çatışmada olmak üzere 6 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirilerek şehitlerimizin kanı yerde bırakılmadı. Böylece Pençe-3 Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15 oldu." AA

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