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25 AĞUSTOS 2019 PAZAR - YIL: 50

MSB'den 'Pençe-3 Harekatı' açıklaması

25 Ağustos 2019, Pazar 20:18
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) Pençe-3 Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 15 olduğu bildirildi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Pençe-3 Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısına ilişkin bilgi verildi. 

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Pençe-3 Harekatı'nda, 4'ü hava harekatıyla, 2'si de çatışmada olmak üzere 6 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirilerek şehitlerimizin kanı yerde bırakılmadı. Böylece Pençe-3 Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15 oldu."

AA

Etiketler: msb, pençe, terörle mücadele, operasyon
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