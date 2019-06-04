MSB'den 'Pençe Harekatı' bilgilendirmesi

Pençe Harekatı'nda 6 terörist daha etkisiz hale getirildi. Harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 34 oldu.

Bakanı Akar'dan "Pençe Harekatı'' açıklaması Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan bilgilendirmede, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta başarılı şekilde devam eden Pençe Harekatı'nda 6 teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada, harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısının 34 olduğu kaydedildi. Avaşin, Zap ve Gara'ya hava harekatı Bakanlığın Twitter adresinden yapılan diğer bilgilendirmede ise Irak'ın kuzeyindeki Avaşin, Zap ve Gara bölgelerine hava harekatları gerçekleştirildiği belirtildi. Harekatlar sırasında PKK'lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları imha edilirken en az 4 teröristin de etkisiz hale getirildiği açıklandı. AA

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