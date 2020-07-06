MSB'den Pençe-Kaplan Operasyonu bilgilendirmesi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Pençe-Kaplan Operasyonu'nun planlandığı gibi başarıyla sürdüğü belirtildi. Komandoların son yaptığı arama-tarama faaliyetlerinde, 5 AK-47 piyade tüfeği, 1 M-16 piyade tüfeği, 2 RPG-7 roketatar, 1 tel güdümlü füze ve tetik tertibatı, 1 tabanca, 14 el bombası, 9 el yapımı patlayıcı, 3 antipersonel mayın, 15 antipersonel/antitank roketatar mühimmatı, 81 mm havan mühimmatı, 60 mm havan mühimmatı, 100 doçka uçaksavar mühimmatı, 900 adet 7,62 mm piyade tüfeği mühimmatı, 150 AK-47 piyade tüfeği mühimmatı, 700 M-16 piyade tüfeği mühimmatı, 1900 adet 5,45x39 mm fişek, 14 tabanca mermisi, 34 adet 40 mm bombaatar mühimmatı, 4 patlamamış top mühimmatı, 28 el bombası fünyesi, 9 varil mazot, 1600 tahrip kapsülü, 1500 mekanik fünye, 233 elektrikli fünye, 5 jeneratör, 600 metre elektrik kablosu, fotoğraf makinesi, 6 hilti, 2 el telsizi, 3 silah üstü dürbün, 2 silah üstü termal dürbün, 1 gündüz el dürbünü, 4 çuval amonyum nitrat, 2 termal şemsiye ve çok sayıda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildiği kaydedildi. AA

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