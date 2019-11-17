MSB: El Bab'daki terör saldırısının faili yakalandı

Milli savunma Bakanlığı, El Bab'da bombalı araçla 18 sivili katleden, en az 30 kişiyi yaralayan PKK/YPG'li teröristin MİT'in operasyonu ile yakalandığını bildirdi.

Milli savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, El Bab halkının, 16 Kasım'da bombalı araçla yaptığı saldırıda çok sayıda sivilin ölmesine ve yaralanmasına neden olan PKK/YPG terör örgütünü gösterilerle protesto ettiği belirtildi. Açıklamada, ayrıca bombalı saldırıyı gerçekleştiren teröristin MİT'in başarılı operasyonuyla yakalandığı duyuruldu. AA

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