MSB: İdlib'de yaralı 1 asker ile 1 sivil personel daha şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de Rejim unsurlarınca yapılan yoğun topçu atışı neticesinde, 4 askerin şehit olduğunu bildirdi. Bakanlık, yaralılardan 1 asker ile 1 sivil personelin daha şehit olduğunu açıkladı.

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"Türkiye, bu saldırının cevabını misliyle vermiş durumda''

İdlib'de 4 askerimiz şehit oldu, 9 askerimiz yaralandı

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Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, İdlib'de çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen unsurlara, bulunacakları yerler önceden koordine edilmesine rağmen rejim unsurlarınca topçu atışının yapıldığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yoğun topçu atışı neticesinde 4 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, biri ağır 9 silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş destek vasıtalarımızla yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiş ve hedefler tahrip edilmiştir. Gelişmeler takip edilmekte ve gerekli tedbirler alınmaktadır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için acil şifalar dileriz."

Yaralı 1 asker ile 1 sivil personel daha şehit oldu

MSB, İdlib'de rejim unsurlarının saldırısında yaralanan bir asker ile bir sivil personelin daha şehit olduğunu bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığının ikinci açıklamasında, "Bu menfur saldırıyı yapanlardan hesap sorulacak ve benzeri saldırılara karşı meşru müdafaa hakkımız en sert şekilde kullanılacaktır." denildi.

Gaziantep'e 2 askerin acı haberi ulaştı

Rejim unsurlarınca İdlib'de gerçekleştirilen yoğun topçu ateşi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Onur Şükrü Özler ile Uzman Çavuş Uğur Kurt'un Gaziantep'teki ailelerine acı haber ulaştırıldı.

Askeri yetkililer, Onur Şükrü Özler'in (24) merkez Şehitkamil ilçesi Gaziler Mahallesi'ndeki evine giderek, şehit annesi Canan Abo'ya acı haberi verdi. Şehit annesi Canan Abo ile yakınları gözyaşı döktü. Şehidin evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

Şehit Uğur Kurt'un (25) merkez Şahinbey ilçesi Mimarsinan Mahallesi'ndeki acı haberi alan yakınları gözyaşı döktü. Baba Abdurrahman Kurt ile anne Döndü Kurt'u, askeri yetkililer ve yakınları teselli etti.

Şehit Uğur Kurt'un evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Şehit evlerinin bulunduğu sokaklara Türk bayrakları asıldı.

TBMM Başkanı Şentop'tan başsağlığı mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İdlib'de şehit olan 4 asker için başsağlığı diledi.

Şentop, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İdlib'de şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Cumurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Askerlerimizin kanı yerde kalmayacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Suriye rejiminin açtığı ateş sonucu İdlib'de 4 askerin şehit olduğu saldırıya Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) karşılık vermeye devam edeceğini, askerlerin kanının yerde kalmayacağını bildirdi.

Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İdlib'de şehit olan 4 askere Allah'tan rahmet, ailelerine ve millete başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileyerek, "Silahlı Kuvvetlerimiz karşılık vermeye devam edecek, askerlerimizin kanı yerde kalmayacaktır." ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan başsağlığı mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İdlib'de Rejim unsurlarının topçu atışında şehit olan 4 askere Allah'tan rahmet, yaralı 9 askere ise acil şifalar diledi.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İdlib'de şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Şehitlerimizin kanları yerde kalmadı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin kanları yerde kalmadı, kalmayacaktır!" ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, İdlib'de çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen unsurlara, bulunacakları yerler önceden koordine edilmesine rağmen rejim unsurlarınca topçu atışının yapıldığı ve saldırıda 4 askerin şehit olduğu, biri ağır 9 askerin ise yaralandığı bildirilmişti.

İletişim Başkanı Altun: Devletimiz bu kalleş saldırının hesabını soracaktır

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İdlib'de 4 askerin şehit olduğu kalleş saldırının hesabının sorulacağını bildirdi.

Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin başı sağ olsun. Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Devletimiz bu kalleş saldırının hesabını soracaktır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Askerlerimizin kanı yerde kalmayacak failler hesap verecektir

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Suriye rejiminin açtığı ateş sonucu İdlib'de şehit olan dört askere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa dileyerek, "İdlib mutabakatı hilafına yapılan bu saldırıya derhal karşılık verilmiştir. Askerlerimizin kanı yerde kalmayacak, failler hesap verecektir." ifadesini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Çelik: Hain saldırının cevabı verilmeye devam edecek

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türk askerine rejim unsurları tarafından yapılan hain saldırının cevabının verildiğini ve verilmeye devam edeceğini belirtti.

Suriye rejiminin Türk askerinin yerinin önceden koordine edilmesine rağmen saldırı gerçekleştirdiğine dikkati çeken Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"İdlib mutabakatı rejim tarafından bir kere daha ihlal edildi. Rejim bunun karşılığını daha sert şekilde görecektir. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri çatışmaların önlenmesi, terörle mücadele ve sivil halkın korunması için gayret gösterirken rejim terör faaliyeti gerçekleştirmeye devam ediyor. Rejimin bir terör örgütü gibi davranması tüm bölge için tehdittir.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri yapılan her saldırıya en ağır bedeli ödetecek güçtedir. Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürmektedir. TSK milli çıkarlarımızı ve insani değerleri korumak için insanlık düşmanlarıyla mücadele etmektedir. Milletimizin başı sağ olsun. Kahramanlarımıza rahmet olsun. Bu saldırıyı gerçekleştirenler bunun bedelini ödeyecektir."