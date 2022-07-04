MSB: Uzman Çavuş Serhat Bal, Pençe-Kilit bölgesinde şehit oldu

Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristlerin saldırısı sonucu bir askerin şehit olduğu bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından taciz atışı gerçekleştirildiği belirtildi. Saldırı sonucu Piyade Uzman Çavuş Serhat Bal'ın şehit olduğu kaydedilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesine yer verildi. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Bal'ın Düzce'deki ailesine şehadet haberi verildi Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Serhat Bal'ın şehadet haberi, Düzce'deki ailesine ulaştırıldı. Şehidin Gölyaka ilçesi Bakacak köyündeki evine gelen askeri yetkililer, baba Ahmet ve anne Hamide Bal'a acı haberi ulaştırdı. Ailenin evine ve bulundukları sokağa Türk bayrağı asıldı. Vali Cevdet Atay da aileyi ziyaret ederek taziyelerini iletti. Bekar olan 29 yaşındaki Bal'ın, üç kardeşten en küçüğü olduğu öğrenildi. Şehit Bal'ın naaşının, yarın Gölyaka Merkez Camisi'nde kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilmesi bekleniyor. AA

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