Mübarek Zilhicce başlıyor: Leyali-i Aşerenin faziletlerini biliyor muyuz?

“Zilhiccenin ilk on gününün faziletleri nelerdir? Bu günlerde neler yapalım? Bu günlerde tutulan oruç bayramın birinci günü kurban etine kadar devam eder, bayram etiyle iftar edilir deniyor. Bu doğru mudur?”

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Zilhicce ayının fazileti

Leyâli-i aşerenizi ruh u canımla tebrik ederim

“Yemin olsun Fecre ve on geceye”

Zilhicce başlıyor

LEYALİ-İ AŞERE GÜNLERİNDEYİZ

Zilhicce ayının ilk on gecesine leyali-i aşere deniyor. Ki 2 Ağustos Cuma itibariyle gireceğiz.

Kur’ân’da “Ve’l-Fecr ve leyalin aşr” Sûresi vardır. Bu sûre yeminle başlıyor ve Allah’ın Ad, İrem ve Semud halkına ve Firavun’a nasıl ve niçin gazap ettiğini anlatan azap âyetleri ile devam ediyor.

İnsan okuyunca titriyor.

Bu sûrenin başında kendisine yemin edilenlerden birisi de “layelin aşr”dır ki “on gece” demektir. Zilhiccenin ilk on günüdür. Bu ilk on günün kutsiyetine Cenâb-ı Hak yemin ediyor. Başlangıç yeminleri ile birlikte devam eden azap âyetlerinin meali şöyledir:

“Fecre ve on geceye, ve çift ve tek olana, ve geçip gideceği zaman geceye and olsun! Şüphesiz bunlarda, akıl sahibi bir kimse için üzerine yemin edilmeye değer bir özellik vardır. Rabbinin, Âd kavmine, şehirler içinde benzeri kurulmamış olan sütunlarla dolu İrem’e, vadide kayaları oyan Semûd’a, kazıklar sahibi Firavun’a ne yaptığını görmedin mi?”1

Bu âyetlerin ifade ettiği manayı şöyle anlayabiliriz: Gazaba uğrayan kavimlerin isyanlarından bahseden âyetler, gelmek üzere bulunan on günün kutsiyetine yemin ediyor.

Öyleyse bu on günde Allah’ın celâlinden ve gazabından Allah’ın cemaline ve rahmetine daha fazla sığınmamız gerekiyor.

KADİR GECESİNE EŞİT GECELER

Peygamber Efendimiz (asm) buyuruyor ki:

“Salih amellerin Allah’a en ziyade sevgili olduğu günler bu on gündür!” buyurmuştu.

Ashaptan:

“Allah yolundaki cihaddan da mı?” diye soran oldu. Efendimiz (asm):

“Cihaddan da!” buyurdu, ardından devam etti: “Ancak bir kimse, canını, malını tehlikeye atarak çıkar, hiçbir şeyle dönmezse (yani cihad arasında ölürse) o kimse hariç.”2

Keza bir diğer hadiste Peygamberimiz (asm) şöyle buyurdular: “Ondaki her bir günün orucu bir yıllık oruca (sevapça) eşittir. Ondaki bir gece kıyamı (ibadetle ihya edilmesi) Kadir Gecesi’nin kıyamına (ihyasına) eşittir.”3

Ve bu günlerden Arefe Günü’nün fazileti şöyle bildiriliyor:

“Allah, hiçbir günde, Arafe Günü’ndeki kadar kulunu ateşten çok azad etmez. Allah (mahlûkata rahmetiyle) yaklaşır, onlarla meleklere karşı iftihar eder ve:

“Bunlar ne istiyorlar biliyor musunuz?” der.”4

Bediüzzaman Hazretleri bu günlerde yazdığı mektuplarda talebelerinin leyali-i aşerelerini tebrik eder, bu günlerin kutsiyetine dikkat çekerdi.5 Yayınlanmamış bir mektupta ise Bediüzzaman, Nur Şakirtlerinin hizmetleriyle bu günlerin kazançlarına mazhar olduklarını, uykularının bile ibadet sayıldığını müjdeliyor.6

BU GÜNLERDE NELER YAPALIM?

Bu on gün içinde yapacağımız ibadetlerin fazileti yukarıdaki hadislerde işaret edilmiştir. Şöyle ki:

1- Bu günlerden her bir günün orucu, bir yıllık nafile oruca eşdeğerdir. Oruç ilk dokuz günün bir kısmında veya tamamında tutulabilir. Onuncu günü Kurban Bayramı’dır. Kurban Bayramı günü oruç tutulmaz. Ancak o gün eğer zor olmayacaksa kurban eti ile iftar etmek (yani hiçbir şey yemeden, önce kurban eti yemek) sünnettir. Fakat bu zor olacaksa, yani kurban eti gecikecekse kahvaltı yapılabilir.

2- Bu günlerin gecelerinde yapılan ibadet, zikir, evrad, ezkar ve duâlar Kadir Gecesi’nde okunan evrad, ezkar ve yapılan duâlar gibidir.

3- Bu gün ve gecelerde Risale-i Nur okumalarımızı arttırmak, Cevşen, Celcelutiye, Tahmidiye gibi duâ ve ezkâra önem vermek ve âlem-i İslâm’ın ferec ve fütuhatı için duâ etmek inşallah duâlarımızın kabulüne vesile olur.

Leyali-i Aşerenizi tebrik ederiz.

GÜNÜN DUÂSI

Ey kendine güvenen kullarının işini yoluna koyan! Ey kullarının takatini aşan işlerini üzerine alan! Ey kendine sığınan kullarını yardımsız bırakmayan Allah’ım! Sıkıntılarımızı gider! Takatimizi aşan durumlarda yardımını esirgeme! Hizmetimizi namerde değil; merde dahi muhtaç etme! Âmin.

Dipnotlar:

1- Fecr Sûresi: 1-10. 2- Buharî, Iydeyn 11; Ebû Davud, Savm 61, (2438); Tirmizî, Savm 52, (7577. 3- Tirmizî, Savm 52, (758). 4- Müslim, Hacc 436, (1348); Nesâî, Hacc 194, (5, 251, 252).]. 5- Kastamonu Lâhikası, s. 162; Emirdağ Lâhikası, s. 82, 227, 228, 230, 374. 6- Yeni Asya Gazetesi, Sayı: 15327.