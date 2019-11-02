Muhalifler susturuldu

Uluslararası Af Örgütü, Barış Pınarı Operasyonu’nun Türkiye’de muhalifleri susturmak için kullanıldığı yorumunda bulundu.

Uluslararası Af Örgütü, “Türkiye muhalifleri susturmak için Barış Pınarı Operasyonu’nu kullandı” açıklamasında bulundu. Açıklamada, “Türkiye’de Barış Pınarı Harekatı aleyhine fikirlerini paylaşan veya askerî operasyonla ilgili haber yapan yüzlerce kişi gözaltına alındı” ifadeleri kullanılırken, konuya ilişkin “Şikayet Edemiyoruz” adlı rapor hazırlayan Uluslararası Af Örgütü, hükümet safında yer almayan şahıslara yönelik baskı politikasının Barış Pınarı Operasyonu’yla harmanlandığını savunuyor.

Raporda, “terör” suçlarının yöneltildiği gazetecilerin, aktivistlerin ve sosyal medya kullanıcılarının keyfi gözaltılara, cezai soruşturmalara ve seyahat yasaklarına maruz kaldığı ve suçlu bulunmaları halinde uzun hapis cezaları ile karşı karşıya kalabilecekleri uyarısında bulunuldu.

Örgütün Avrupa Sorumlusu Marie Struthers,”Tanklar Suriye’nin kuzeyine doğru ilerlerken iktidar da durumdan faydalanıp, basındaki, sosyal medyadaki hatta sokaktaki muhalif sesleri susturma fırsatı yakaladı. Kürtler konusunda hak ve politikalar üzerine kritik tartışmalar çizgiyi aşma olarak görüldü” ifadelerini kullanıyor. Askerî operasyona dair kullanılan dilin sıkı gözlem altına alındığını ifade eden Struthers, harekatla ilgili eleştirilerini dile getirenler hakkında terörle mücadele kapsamında soruşturma başlatıldığını da söylüyor.

Gazetecilere uyarı

10 Ekim günü, operasyonun başlamasından bir gün sonra, Radyo Televizyon Üst Kurumu (RTÜK), “Türk milletinin ve şanlı Türk ordusunun moral ve motivasyonunu olumsuz etkileyecek, terörün amacına hizmet eden eksik ya da yalan ve taraflı bilgilerle vatandaşlarımızı yanlış yönlendirebilecek yayınlar konusunda asla müsamahamız olmayacaktır” açıklamasıyla basın mensuplarını ve kuruluşlarını uyarmıştı. Aynı gün iki gazeteci gözaltına alındı. BirGün gazetesinden Hakan Demir, gazetenin sosyal medya hesabında yaptığı Barış Pınarı Harekatı ile ilgili, NBC’ye dayandırılan bir haber yüzünden ifade vermek zorunda kalırken, Diken internet sitesi yazı işleri müdürü Fatih Gökhan Diler de “Suriye Demokratik Güçleri’nin iddiası: İki sivil hayatını kaybetti” başlıklı haber nedeniyle “halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme” iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Haklarında yürütülen soruşturma devam eden ve yurt dışına çıkması yasaklanan iki gazeteci serbest bırakıldı.

Evini bastılar

Af Örgütü Raporu, 19 Ekim günü sabah saat 05.00’te polisin evine baskın düzenlediği gazeteci Nurcan Baysal’ın sözlerine de yer veriyor. “Sosyal medyada barış çağrısı yaptığım için 30 ağır silahlı ve maskeli güvenlik personelinin evimi basıp çocuklarımı korkutması bile Türkiye’de ifade özgürlüğü ihlalinin seviyesini gösteriyor.”