"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 KASIM 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Muhalifler susturuldu

02 Kasım 2019, Cumartesi
Uluslararası Af Örgütü, Barış Pınarı Operasyonu’nun Türkiye’de muhalifleri susturmak için kullanıldığı yorumunda bulundu.

Uluslararası Af Örgütü, “Türkiye muhalifleri susturmak için Barış Pınarı Operasyonu’nu kullandı” açıklamasında bulundu. Açıklamada, “Türkiye’de Barış Pınarı Harekatı aleyhine fikirlerini paylaşan veya askerî operasyonla ilgili haber yapan yüzlerce kişi gözaltına alındı” ifadeleri kullanılırken, konuya ilişkin “Şikayet Edemiyoruz” adlı rapor hazırlayan Uluslararası Af Örgütü, hükümet safında yer almayan şahıslara yönelik baskı politikasının Barış Pınarı Operasyonu’yla harmanlandığını savunuyor.

Raporda, “terör” suçlarının yöneltildiği gazetecilerin, aktivistlerin ve sosyal medya kullanıcılarının keyfi gözaltılara, cezai soruşturmalara ve seyahat yasaklarına maruz kaldığı ve suçlu bulunmaları halinde uzun hapis cezaları ile karşı karşıya kalabilecekleri uyarısında bulunuldu.

Örgütün Avrupa Sorumlusu Marie Struthers,”Tanklar Suriye’nin kuzeyine doğru ilerlerken iktidar da durumdan faydalanıp, basındaki, sosyal medyadaki hatta sokaktaki muhalif sesleri susturma fırsatı yakaladı. Kürtler konusunda hak ve politikalar üzerine kritik tartışmalar çizgiyi aşma olarak görüldü” ifadelerini kullanıyor. Askerî operasyona dair kullanılan dilin sıkı gözlem altına alındığını ifade eden Struthers, harekatla ilgili eleştirilerini dile getirenler hakkında terörle mücadele kapsamında soruşturma başlatıldığını da söylüyor.

Gazetecilere uyarı

10 Ekim günü, operasyonun başlamasından bir gün sonra, Radyo Televizyon Üst Kurumu (RTÜK), “Türk milletinin ve şanlı Türk ordusunun moral ve motivasyonunu olumsuz etkileyecek, terörün amacına hizmet eden eksik ya da yalan ve taraflı bilgilerle vatandaşlarımızı yanlış yönlendirebilecek yayınlar konusunda asla müsamahamız olmayacaktır” açıklamasıyla basın mensuplarını ve kuruluşlarını uyarmıştı. Aynı gün iki gazeteci gözaltına alındı. BirGün gazetesinden Hakan Demir, gazetenin sosyal medya hesabında yaptığı Barış Pınarı Harekatı ile ilgili, NBC’ye dayandırılan bir haber yüzünden ifade vermek zorunda kalırken, Diken internet sitesi yazı işleri müdürü Fatih Gökhan Diler de “Suriye Demokratik Güçleri’nin iddiası: İki sivil hayatını kaybetti” başlıklı haber nedeniyle “halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme” iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Haklarında yürütülen soruşturma devam eden ve yurt dışına çıkması yasaklanan iki gazeteci serbest bırakıldı.

Evini bastılar

Af Örgütü Raporu, 19 Ekim günü sabah saat 05.00’te polisin evine baskın düzenlediği gazeteci Nurcan Baysal’ın sözlerine de yer veriyor. “Sosyal medyada barış çağrısı yaptığım için 30 ağır silahlı ve maskeli güvenlik personelinin evimi basıp çocuklarımı korkutması bile Türkiye’de ifade özgürlüğü ihlalinin seviyesini gösteriyor.”

Okunma Sayısı: 211
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    6 milyon genç kayıp nesil

    Fitch'ten Türkiye kararı

    Vergiye zam

    İşsizliğe ve inşaat sektöründeki krize çare aranıyor

    Sınav masrafları el yakıyor

    İsrail işgali büyütüyor

    Galatasaray 3 puana 2 golle uzandı

    Hac için ön kayıtlar 11 Kasım'da başlıyor

    Suriye Anayasa Komitesi toplantılarında son durum?

    Mandalinada fiyat farkı yüzde 360’ı buldu

    Muhalifler susturuldu

    Cezaevleri felâket

    Çözün o zaman, ne bekliyorsunuz?

    “Millî iradenin üstünde hiçbir güç tanımıyoruz”

    İstanbul tüketiyor

    Türkiye’yi bir düşmana dönüştürmek istemiyorum

    Şehit Sarıcan duâlarla uğurlandı

    Yerel demokrasiye darbe

    Trump, Erdoğan’ın ziyaretini istiyor

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Suriye’de finale doğru mu?
    Ahmet BATTAL

    Üniversitelerde OHAL’den BUHAL’e
    Faruk ÇAKIR

    Haydi, yap!
    Misbah ERATİLLA

    Mustafa Sungur’un zor imtihanı
    Genel

    Fitch'ten Türkiye kararı
    Genel

    6 milyon genç kayıp nesil
    Genel

    Muhalifler susturuldu
    Genel

    Vergiye zam
    Abdurrahman AYDIN

    Talebesinin Bediüzzaman ile ihlâs tartışması - 2

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.