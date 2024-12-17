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17 ARALIK 2024 SALI - YIL: 55

Muhsin Demirel yarın dualarla uğurlanacak

17 Aralık 2024, Salı 12:47
Son Şahitlerden merhum Ali Demirel Ağabeyin oğlu, şair ve hattat Muhsin Demirel vefat etti. Muhsin Demirel, gazetemizin eski Genel Yayın Müdürü merhum Hüseyin Demirel'in de kardeşi idi.

Bir hamiyet hikayesi

Çeşitli hat çalışmalarının yanında ikisi 'tevafuklu' olmak üzere 5 ayrı Kur'an-ı Kerim yazan Muhsin Demirel, Ankara'da 16 Aralık 2024 tarihinde vefat etti. Recep Muhsin Demirel ayrıca merhum Cemil Meriç'i düzenli aralıklarla ziyaret edip ona Risale-i Nur eserlerinden okuyan isimlerdendi.

Recep Muhsin Demirel'in cenaze namazı yarın (18 Aralık 2024, Çarşamba) Ankara'daki Ahmet Hamdi Akseki Camiinde öğle namazı akabinde kılınacak ve Ankara Gölbaşı Kabristanında defnedilecek. Mekânı Cennet olsun inşallah.


Son Şahitlerden merhum Ali Demirel Ağabey

Muhsin Demirel kimdir?

1954 Eskişehir doğumlu olan Demirel aslen Burdurludur. Babası Ali Demirel, 1950-51 yıllarında Üstad Bediüzzaman Hazretlerini tanımış ve ziyaret etmiştir. Muhsin Demirel'in çocukluğu ve gençliği İstanbul'da geçti. İstanbul Hukuk Fakültesini bitiren Muhsin Demirel, İktisad ve İşletme Fakültelerinde master yaptı. Talebeliği sırasında Hattat Hamid Aytaç Hoca'nın yazdığı tevafuklu Kur'an-ı Kerim'in neşrinde çalıştı ve ondan hat dersleri aldı.

İstanbul - Yeni Asya

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  • Necati

    17.12.2024 15:37:49

    Allah rahmet eylesin. Yeni Asya tam bir irfan mektebi oldu. Çok büyük değerler yetiştirdi. Rahmetli Ali Demirel, Hüseyin Demirel ve Muhsin Demirel'de çok büyük değerler idi.

Risale-i Nur Külliyatı

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