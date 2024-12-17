Muhsin Demirel yarın dualarla uğurlanacak

Son Şahitlerden merhum Ali Demirel Ağabeyin oğlu, şair ve hattat Muhsin Demirel vefat etti. Muhsin Demirel, gazetemizin eski Genel Yayın Müdürü merhum Hüseyin Demirel'in de kardeşi idi.

Bir hamiyet hikayesi Çeşitli hat çalışmalarının yanında ikisi 'tevafuklu' olmak üzere 5 ayrı Kur'an-ı Kerim yazan Muhsin Demirel, Ankara'da 16 Aralık 2024 tarihinde vefat etti. Recep Muhsin Demirel ayrıca merhum Cemil Meriç'i düzenli aralıklarla ziyaret edip ona Risale-i Nur eserlerinden okuyan isimlerdendi. Recep Muhsin Demirel'in cenaze namazı yarın (18 Aralık 2024, Çarşamba) Ankara'daki Ahmet Hamdi Akseki Camiinde öğle namazı akabinde kılınacak ve Ankara Gölbaşı Kabristanında defnedilecek. Mekânı Cennet olsun inşallah.

Son Şahitlerden merhum Ali Demirel Ağabey Muhsin Demirel kimdir? 1954 Eskişehir doğumlu olan Demirel aslen Burdurludur. Babası Ali Demirel, 1950-51 yıllarında Üstad Bediüzzaman Hazretlerini tanımış ve ziyaret etmiştir. Muhsin Demirel'in çocukluğu ve gençliği İstanbul'da geçti. İstanbul Hukuk Fakültesini bitiren Muhsin Demirel, İktisad ve İşletme Fakültelerinde master yaptı. Talebeliği sırasında Hattat Hamid Aytaç Hoca'nın yazdığı tevafuklu Kur'an-ı Kerim'in neşrinde çalıştı ve ondan hat dersleri aldı. İstanbul - Yeni Asya

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