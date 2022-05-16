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17 MAYIS 2022 SALI - YIL: 53

Muhsin Yazıcıoğlu'nun koruma polisi Erol Yıldız'ın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı

16 Mayıs 2022, Pazartesi 22:00
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, koruma polisi Erol Yıldız'ın ölümüne neden olan araç üzerinde bilirkişi incelemesi yapılacak.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun koruma polisi Erol Yıldız'ın ölümüne ilişkin soruşturma başlattı.

TBMM Koruma Daire Başkanlığında görevli polis memuru Yıldız, sabah saatlerinde Keçiören ilçesi Ayvalı Mahallesi'nde işe gitmek üzere 06 KHA 35 plakalı aracına bindi.

Yokuşta aracını çalıştıramayınca arka kısmına geçerek itmeye başlayan Yıldız, bu sırada geri gelen aracının altında kaldı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Yıldız, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Alınan bilgiye göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yıldız'ın ölümüne ilişkin soruşturma başlattı.

Bu kapsamda bilgisine başvurulan N.K. isimli görgü tanığı, evinde bulunduğu sırada dışarıdan gelen ses üzerine pencereye çıktığını belirterek, "Dışarı baktığımda, araç altında bir çift ayak gördüm. Hemen 112 sağlık ekiplerine haber verdim." ifadesini kullandı.

Ayrıca başsavcılığın talimatıyla Yıldız'ın ölümüne neden olan araç üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılacak.

Erol Yıldız, Yazıcıoğlu ile 5 kişinin ölümüne ilişkin soruşturmalara FETÖ'nün talimatıyla müdahale edildiği iddiasıyla görülen 19 sanıklı davanın 23-25 Mayıs'taki celselerinde tanık olarak dinlenecekti.

Yazıcıoğlu'nun koruma ekibindeki Yıldız'ın "helikopter kazasında" tanık olmadığı bildirildi

BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun koruma ekibinde bulunan ve ölümüyle ilgili soruşturma başlatılan Erol Yıldız'ın, Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasından önce meydana gelen bazı konvoy kazalarıyla ilgili ifadesine başvurulduğu, 23 Mayıs'ta da yine aynı konu için ifadeye çağrıldığı bildirildi.

TBMM Koruma Daire Başkanlığından edinilen bilgiye göre, geçmişte Yazıcıoğlu'nun koruma ekibinde bulunan, TBMM Koruma Daire Başkanlığında görevli polis memuru Yıldız'ın, helikopter kazasının meydana geldiği gün Yazıcıoğlu'nun yakın ekibinde yer almadığı belirtildi.

Yıldız'ın bu olayla ilgili ifadesinin alınmasının söz konusu olmadığı öğrenildi.

Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasından önce meydana gelen bazı konvoy kazalarıyla ilgili ifadesine başvurulan Yıldız'ın, 23 Mayıs'ta da yine aynı konu için ifadeye çağrıldığı kaydedildi.

Olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca adli işlem yürütülüyor.

AA

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