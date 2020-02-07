Musibetlerden ders alalım

PEŞ PEŞE GELEN İSTANBUL, MANİSA VE ELAZIĞ DEPREMLERİ; İDLİB ŞEHİTLERİ; ÇIĞ FACİASI VE UÇAĞIN PARÇALANMASI... HER BİRİNDEN AYRI AYRI ALMAMIZ GEREKEN DERSLER VAR.

Tedbir eksikliği ve ihmaller incelenmeli SIKLAŞAN depremler, bu konudaki hazırlık ve tedbir eksikliğimizin; İdlib şehitleri, dokuz yıldan beri uygulanan Suriye politikasının; çığ faciası, dillendirilen iddiaların ve iniş sonrasında uçağın parçalanması, havaalanındaki teknik şartların incelenmesi gereğini önümüze koydu. “İlahî ikaz’ mesajlarına da kulak verilmeli Her bir olayın, maddî sebepleri açısından çok dikkatle tahlil edilmesi gerektiği gibi; afet, belâ ve musibetleri davet eden manevî sebepler noktasında da enine boyuna değerlendirilmesi ve “İlahî ikaz” bağlamında alınması gereken mesajların doğru anlaşılması icab ediyor.

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