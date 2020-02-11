"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 ŞUBAT 2020 SALI - YIL: 50

Mustafa Hilmi Oruç’u rahmetle anıyoruz

11 Şubat 2020, Salı 00:43
1922’de Maraş’ta doğan Mustafa Hilmi Ramazanoğlu, Risale-i Nurlar’ı meslek edinen, Bediüzzaman’ın Maraş’taki ilk talebesi olan ve Bediüzzaman Hazretleri’nin iltifatına mazhar olan, öte yandan MİT’in listesinde adı ilk sırada ‘Anarşist Nurcu’ olarak geçen şahsiyetlerden biridir.

Risâle-i Nur’da bu isimlerle, ama en çok da “Mustafa Oruç” ismiyle geçen, Üstadın “Benim için bir Abdurrahman” dediği, Safranbolulu Nurun yüksek bir talebesidir. Mustafa Oruç, Kastamonu’da Üstadın yanına gelen ve “Bize Hâlıkımızı tanıttır; muallimlerimiz Allah’tan bahsetmiyorlar” diyen lise talebelerinden birisidir. Onun “fenlerden Hâlıkını tanımak” iştiyakı, daha sonraki yıllarda da artarak devam etmiş olmalı ki, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne girmiş ve Hâlıkını hususiyetle “fenn-i tıb” mikyasıyla “dünya eczahanesi”nden tanımaya başlamıştır.

Onun Risâle-i Nur’la ilgili olarak yazdığı bir mektup, Üstadının “Üniversitedeki Nur şakirtlerinin, Nur hakikatinin fen dairesinde fevkalâde kıymetini takdir ettiklerine bir nümunedir” notuyla Risâle-i Nur Külliyatı’na da girmiştir. 1947 Yılından itibaren çeşitli gazete ve mecmualarda yayınlanan yazıları, o sıkıntılı günlerde intibaha vesile olmuştur. 10 Şubat 2009’da vefat eden Mustafa Oruç’u rahmetle anıyoruz. 

İstanbul – Yeni Asya

Okunma Sayısı: 112
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kritik İdlib toplantısı

    Kudüs'ü insanlığın feraseti kurtaracak

    22 sene sonra gelen itiraf

    10 kişiden biri uçuş korkusu yaşıyor

    Türkiye’de 75 saniyede 1 kaza meydana geliyor

    Yasakçılar özür dilerken

    '115 rejim hedefi ateş altına alındı, 101 rejim unsuru etkisiz hale getirildi'

    Çözüm değil öteleme

    Yatırımların % 65’i Avrupa’dan

    Metropoll Araştırma'dan seçim anketi

    ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Türkiye’ye gelecek

    Avrupa fırtına etkisinde

    Rusya Çin'den gelen başkonsolosu karantinaya aldı

    İBB Genel Sekreter Yardımcısı istifa etti

    Kar nedeniyle birçok ilde eğitime ara verildi

    Rusya'dan İdlib açıklaması

    Erdoğan, Hulusi Akar'la İdlib'i görüştü

    Yangından sonra sel

    Bu virüs SARS’tan daha tehlikeli

    En Çok Okunanlar

    Genel

    22 sene sonra gelen itiraf
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Cemaatler de demokratikleşmeli
    Ahmet BATTAL

    El ayak çekilince…
    Faruk ÇAKIR

    Yasakçılar özür dilerken
    Süleyman KÖSMENE

    İsrafil (as) ne zaman Sûr üfler!
    Ali FERŞADOĞLU

    Belâ ve musîbetler aynı zamanda duâ vakitleridir
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Nejat EREN

    Musîbetlerin dilini doğru okumak
    Risale-i Nur'dan

    Ölüm yokluk değil, vazifeden terhistir
    Misbah ERATİLLA

    Yusuf Ziya Arun ve vefa

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.