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24 AĞUSTOS 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

'Myanmar ordusu hak ihlallerini sürdürüyor'

24 Ağustos 2019, Cumartesi 21:08
ABD yönetimi, Myanmar ordusunun Arakanlı Müslümanları hedef alan "etnik temizlik" girişiminin 2. yılında, ordunun ciddi hak ihlallerine devam ettiği uyarısında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, 2017 yılının ağustos ayında Arakan'da yaşanan katliam ve hak ihlalleriyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Ortagus, ABD'nin Arakan'daki etnik temizliğin 2. yılında ilgili tarafları harekete geçmeye bir kez daha çağırdıklarını vurgulayarak, "2 yıl önce Myanmar güvenlik güçleri, Arakan'ın kuzeyindeki güvenlik noktalarına militanların düzenlediği saldırılara cevaben ciddi orantısız şekilde yüz binlerce silahsız erkek, kadın ve çocuğa karşı vahşi saldırılar gerçekleştirdi." ifadelerini kullandı.

"Etnik temizlik yaşanmasına neden oldu"

Açıklamada, "Myanmar ordusunun Arakanlı köylüleri hedef alan korkunç katliamları 740 binden fazla Arakanlının Bangladeş'e toplu göçüne ve bu da etnik temizlik yaşanmasına neden olmuştur." değerlendirmesi yapıldı.

"Ordu üzerindeki hesap verebilirlik ve sivil denetim eksikliği, Arakan, Kaçin ve Şan eyaletlerinde ordunun hak ihlallerinin halen devam ettiğine işaret etmektedir." vurgusu yapılan açıklamada, başta uluslararası kuruluşlar olmak üzere, ilgili tüm tarafların bölgedeki ihlallerin sona erdirilmesi için çaba göstermeye devam etmesi gerektiği kaydedildi.+

AA

Etiketler: Myanmar, ordu, ihlal
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