Neden intihar ediyorlar?

Türkiye’de son günlerde üst üste yaşanan intihar vakalarının birçoğunun sebebi bilinmezken, bilinen diğer kısmın ise hastalık veya geçim sıkıntısı olduğu öğrenildi.

Türkiye’de son günlerde ardı ardına intihar vakaları yaşanıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2018 yılında 3 bin 161 kişi intihar etti. Bu da her gün ortalama 9 kişinin hayatına son verdiği anlamına geliyor. Peki, insanlar neden intihar ediyor? Yine resmi kayıtlara geçen sebeplere bakılırsa intiharların büyük kısmının sebebi bilinmiyor. TÜİK verileri 2018 yılındaki 3 bin 161 intihardan bin 155’inin (yüzde 37) sebebini “bilinmeyen” olarak gösteriyor. İntihar sebeplerinin yüzde 27’si ise “diğer”. Ancak bu ifadenin neleri içerdiği bilinmiyor. Sebebi bilinen intiharların başında ise yüzde 21 ile hastalık geliyor. “Geçim zorluğu”ndan intihar edenlerin sayısı ise 246 (yüzde 8).

Yüzde 23 arttı

İstanbul’da dört kardeşin intihar etmesinin ardından Antalya’da dört kişilik bir ailenin cesetleri bulundu. Son olarak İstanbul Bakırköy’de çarşamba günü aynı aileden 3 kişinin cansız bedeni bulundu. Uzmanlar intiharların sebeplerini araştırırken ülkedeki ekonomik sıkıntılar ve gelir dağılımı eşitsizliği bu tartışmaların başında geliyor. TÜİK verileri resmi kayıtlara intihar olarak geçen vakaları içeriyor. 2002’de 2 bin 301 olan intihar sayısı 2003’te 2 bin 707’y yükseldi. Bir kaç yıl boyunca bu seviyelerde seyreden intihar sayısındaki en ciddi artış 2012 yılında yaşandı. 2011’de 2 bin 677 olan intihar sayısı 2012’de 3 bin 287’ye yükseldi. Bir sene içinde yaşanan yüzde 23 artış dikkat çekti.

Avrupa’da en düşük intihar oranı Türkiye’de

Avrupa İstatistik Kurumu’nun (Eurostat) 2016 yılı verilerine göre Avrupa’da en düşük intihar oranı Türkiye’de. 100 bin kişiye düşen intihar sayılarına bakıldığında Türkiye 34 ülke içinde 2,6 ile son sırada yer alıyor. Türkiye’nin hemen üstünde 3,9 ile Kıbrıs ve 4,3 ile Yunanistan bulunuyor. Avrupa Birliği’ne üye 28 ülkenin ortalaması ise 10,3.

Avrupa’da en yüksek intihar oranı ise 28,3 ile Litvanya’da. Bu ülkeyi Letonya (18,6) ve Slovenya (18,1) takip ediyor. 100 bin kişiye düşen intihar sayısı Macaristan’da 17,1; Fransa’da 13,2; Almanya’da 11,3 ve İngiltere’de 7,2. Öte yandan Eurostat’ın 2016 verilerine göre Türkiye’de bin 856 kişi intihar ederken TÜİK’e göre 3 bin 193 kişi intihar etti.



Her 166 dakika 1 kişi intihar ediyor

İntihar vakaları sonraki yıllarda 3 bin 100 ila 3 bin 200 arasında seyretti. En yüksek sayı 2012’de görülen 3 bin 287 oldu. Son yıllarda intihar sayısında bir artış gözlenmedi. TÜİK verilerine göre 2013’te 3 bin 252, 2014’te 3 bin 169, 2015’te 3 bin 246, 2016’da 3 bin 193, 2017’de 3 bin 168 ve 2018’de bin 161 kişi hayatına kıydı. Bu veri 2018’de günde ortalama 8,7 kişinin intihar ettiği anlamına geliyor. Bu da her 166 dakikada 1 kişinin intihar ettiğini gösteriyor.