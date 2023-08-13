Neresi yalan?

YENİ ASYA’NIN LOZAN’LA İLGİLİ YAYINLARI ŞİMDİYE KADAR TEKZİP EDİLMEMİŞ BELGELERE DAYANIRKEN, AKSİ YÖNDEKİ İDDİA VE SUÇLAMALAR ASLI VE DAYANAĞI OLMAYAN ÇARPITMALARDAN ÖTEYE GİDEMİYOR.
LOZAN’IN SİYASİ VE MANEVİ BOYUTU
Yeni Asya Lozan’la ilgili yayınlarında konunun siyasî boyutunu 9. Cumhurbaşkanı Demirel’in, andlaşmayı dönemin şartları çerçevesinde tahlil eden dengeli değerlendirmeleriyle işlerken, manevî boyutunu da Lozan sonrasında yapılanlara dikkat çekerek yine belgelerle ortaya koydu.
RESMİ TARİH GİZLEMEYE ÇALIŞSA DA...
Resmî tarihin gizlemeye çalıştığı bu belgeler arasında Millî Mücadele komutanlarından Kâzım Karabekir’in hatıraları, Büyük Doğu’da çıkan ve bugüne kadar tekzip edilmemiş makale ve Said Nursî’nin ifadeleri var. Yaşananlar da resmî tarihi değil, bu belgelerde anlatılanları doğruluyor.
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