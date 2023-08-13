Neresi yalan?

YENİ ASYA’NIN LOZAN’LA İLGİLİ YAYINLARI ŞİMDİYE KADAR TEKZİP EDİLMEMİŞ BELGELERE DAYANIRKEN, AKSİ YÖNDEKİ İDDİA VE SUÇLAMALAR ASLI VE DAYANAĞI OLMAYAN ÇARPITMALARDAN ÖTEYE GİDEMİYOR.

Okunma Sayısı: 102

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.