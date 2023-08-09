"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 AĞUSTOS 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Lozan’da Türkleri Protestan yapma fikri

Risale-i Nur'dan
09 Ağustos 2023, Çarşamba
[Mahkeme-i Kübra’ya Şekva ve Müdafaatın Bir Hâşiyesidir.]

Aziz, Sıddık Kardeşlerim!

Bu mealde adaletperver Demokratlara istida yazabilirsiniz. Hastayım, siz nasıl münasipse öyle yapınız. Avukatımızdan bir gün evvel aldığımız mektupta “Kitaplarımızın suç mevzuu olan ve olmayanlarını tefrik etmeye çalışıyorlar” diye haber verdi. Şimdiye kadar yaptıkları gibi, yine hiçbir kanuna uymayan bir tarzda binler kelime içinde bir risalede bir tek kelimeyi bahane edip suç mevzuu yapmak, o risaleyi vermemek suretiyle Nurların intişarına garazkârâne mâni olmak fikriyle, hem kararnâmelerini Mahkeme-i Temyizce bütün bütün bozan o kararnamede suç mevzuu gösterdikleri, bizim aleyhimizde olmadığı halde müddeiumûmînin iddianâmesine karşı Hata-Savab Cetvel’inde seksen bir hatasını ve garazkârlığını kat’î ispat ettiğimiz halde şimdi aynı garazkârlıkla dört yüz sahife Zülfikar risalesini, birkaç satır tesettür ve irsiyet hakkındaki, yüz bin tefsirin aynı manayı söylediklerine binaen otuz kırk sene evvel yazılan cümlelerini suç mevzuu yapıp o mecmua-i azîmeyi müsadere edip bize vermemek, dünyada hangi kanun buna müsaade eder?

Hem Afyon Mahkemesindeki eserler –tekrarat-ı Kur’âniye ve melekler hakkındaki iki parçacık müstesna olarak bütün eserler– iki sene ellerinde kalarak, hem Denizli, hem Ankara Ağır Ceza Mahkemesi beraetine karar vererek, içinde suç mevzuu bulamadıkları ve bize iade etmeye karar verdikleri ve aynı eserler Isparta hükûmetinin bir vakit müsadere ile tamamen eline geçtiği halde, tamamıyla sahiplerine iade ettikleri ve sonra da Zülfikar’la Asâ-yı Mûsa’yı ruhsatsız eski yazı ile neşir bahanesiyle dört seneden beri müsadere edip aynen hiçbiri zayi olmadan yüz yetmiş adet mecmuada bir suç mevzuu bulamadıkları için bizlere tamamen iade ettikleri ve bizim en mühim suçumuz olarak gösterdikleri eski partinin bir kısım şeflerine hakikat namına itirazımızın yüz misli ziyade şimdiki dinî mecmualar, resmî cerideler aynı itirazı şiddetle vurdukları halde, Risale-i Nur’un bir mahrem parçası şimdiki zaman tamamıyla tayin ettiği bir hadisin hakikatini tefsir bahsinde, şeflerin başı, Lozan Muahedesinde hiçbir zaman hiçbir Müslüman hakikî Türk’ü, hiçbir Nasraniyete ve Yahudiliğe ve başka dine girmeyen ve İslâm kahramanları olan Türkleri Protestan yapmaya malûm Hahambaşı ile ittifak ederek rey veren o adam, bütün ulema-i İslâm’ın “Cevazı yok” diye ittifaken hükmettikleri halde, on cihetle kanunlarla onu bütün bu vatandaki masum Müslümanlara cebren giydirdiği ve tarih-i beşerde bu çeşit manasız acib bir cebr-i umûmî yapmak ve hiçbir kanuna uymayan keyfî kanun namına kanunla onu bu millet-i İslâmiyeye cebren giydirmek; elbette o adama, o Lozan Muahedesinde verdiği dehşetli fikrini ispat etmiş ki din-i İslâm’a gayet muzır olarak hadisin haber verdiği adam bu zamanda o şeftir.

Emirdağ Lâhikası, s. 257. mektup, s. 370

LÛ­GAT­ÇE:

irsiyet: miras, İslâmiyetteki miras hukuku.

istida: dilekçe.

Mahkeme-i Kübra: en büyük mahkeme, öldükten sonra bütün insanların diriltilerek Allah huzurunda hesaba çekileceği mahkeme.

Mahkeme-i Temyiz: temyiz mahkemesi, yargıtay.

muahede: antlaşma.

müddeiumûmî: savcı.

müsadere etmek: devletçe el koymak.

şekva: şikâyet.

tefrik: birbirinden ayırma, ayrı tutma.

Okunma Sayısı: 98
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dilene dilene ilaç istiyoruz

    Kur'an yakmaya izin verilemez

    Aşırı sıcaklar e-ticareti artırıyor

    Tatile gidemeyenlerin sayısı arttı

    'Kuyumculuk yapamayacak hale gelebiliriz'

    'Kamu Toplu Sözleşmesi'de ön müzakereler tamamlandı

    Açıklanan rakam fiyasko

    İstanbul'da ulaşıma zam kararı - Okul servis ücretleri de zamlandı

    Samsun'da denizde kaybolan gençten acı haber

    TMO silosundaki patlamada yaralanan 12 kişiden 4'ünün tedavisi tamamlandı

    Rusya'da 14 farklı bölgedeki 278 yangın devam ediyor

    Üniversite tercih süresi bu gece sona eriyor

    Fransa'dan sonra en fazla biz sattık

    Elektriklinin lideri

    İklim krizi körüklenip ranta çevriliyor

    'Ekonomi zıvanadan çıktı'

    Silahlı çocuklar yüzde 131 arttı

    Kiralarda 3 yılda yüzde 800 artış

    Çam ağaçlarımızı 5’li çeteye yedirmeyiz

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Bizim gözlerimiz ne zaman açılacak?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kur’an’a suikast planı ve Lozan
    M. Latif SALİHOĞLU

    Açık-gizli Lozan görüşmeleri (3)
    Genel

    Kur'an yakmaya izin verilemez
    Genel

    Dilene dilene ilaç istiyoruz
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Süleyman KÖSMENE

    Akıl ve teslimiyet ilişkisi nasıl kurulur?
    Raşit YÜCEL

    Selimiye Camiinin bülbülü
    Cevher İLHAN

    Ahlâkî tahribat devam ediyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.