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18 TEMMUZ 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Normalleşme fırsatı kaçmasın

18 Temmuz 2019, Perşembe 00:21
UZMANLAR: DOĞU AKDENİZ’DEKİ SONDAJ KRİZİ ÜZERİNE AB’NİN TÜRKİYE’YE UYGULAMA KARARI VERDİĞİ YAPTIRIMLAR, SON DÖNEMDE ANKARA-BRÜKSEL İLİŞKİLERİNDE BAŞLAYAN NORMALLEŞME SÜRECİNE ZARAR VERİR.

İki tarafı da olumsuz etkiler

İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu: “Geçen seneden beri yapılan yüksek düzeyli siyasî ve ekonomik diyalog toplantıları, 45 senedir ilk kez yapılan Ortaklık Konseyi ve karma parlamento komisyonu toplantıları ile belirli ölçüde bir normalleşme yakalanmıştı. AB’nin yaptırım kararı bu normalleşmeyi durduruyor.” Avrupa Politikaları Merkezi uzmanı Amanda Paul: “Yaptırımlarla AB-Türkiye ilişkileri çıkmaza girebilir. Bu durum her iki tarafı da olumsuz etkiler.”

Sıfırlamak akılcı olmaz

Prof. Dr. Ahmet Kasım Han: “Karardaki ifadelerin muğlaklığı ve Kıbrıs meselesinin çok boyutluluğu, uygulanmayabileceğine veya sözü edilen yaptırımların en hafif halleriyle uygulanabilecekleri ihtimaline işaret ediyor. AB’nin zaten Türkiye üzerinde çok az bir etki gücü kaldı. Kararları en geniş haliyle uygulayarak bu etki gücünü de sıfırlamaları çok akılcı olmaz. Ancak Brüksel’deki stratejik körlük sendromu ile bu da mümkün.”

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Normalleşme fırsatı kaçmasın

İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, AB Bakanlar Konseyi’nin Türkiye’nin Kıbrıs açıklarındaki sondaj faaliyetleri dolayısıyla aldığı yaptırım kararlarını değerlendirerek, bu kararların Türkiye ile AB arasındaki normalleşme sürecine zarar vereceğini söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Bakanlar Konseyi’nin Türkiye’ye yönelik bir dizi yaptırım kararını onaylamasını değerlendiren uzmanlar, konuya uluslar arası hukuk ve hakkaniyet temelinde bir diyalog ortamıyla çözüm getirilmesi çağrısında bulunuyor. Türkiye’nin Kıbrıs açıklarındaki sondaj faaliyetleri nedeniyle alınan karar, AB’nin Kıbrıs konusunda daha önceki adımlarının bir devamı olarak görülürken, bazı uzmanlar Türkiye’nin de enerji alanında çalışan Avrupalı şirketlerle, özel sektör ve hükümet kanalından yapıcı bir diyalog içerisine girmesini öneriyorlar. İktisadî Kalkınma Vakfı (İKV) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, yaptırım kararlarının, Türkiye ile AB arasındaki normalleşme sürecine zarar vereceğini kaydetti. “AB 2018’de aldığı bir kararla üyelik müzakerelerinde yeni faslın açılmayacağını ve Gümrük Birliği güncellenme müzakerelerinin başlatılmayacağını açıklamıştı. 

Yani müzakereler zaten filli olarak ilerlemiyordu,” diyen Zeytinoğlu, geçen seneden beri yapılan yüksek düzeyli siyasi ve ekonomik diyalog toplantıları, 45 senedir ilk kez yapılan Ortaklık Konseyi ve karma parlamento komisyonu toplantıları ile belirli ölçüde tekrar bir normalleşme yakalandığını belirtti. “Alınan yaptırım kararı bu normalleşmeyi durduruyor ve ilişkilerde işbirliği ve diyalogdan karşıtlık ve çıkar çatışmasına doğru gerilemeyi yansıtıyor,” diyor Zeytinoğlu.

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