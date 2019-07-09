Normalleşme sabote edildi

Dr. Cüneyt Akman, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya’nın görevden alınmasının normalleşme olmayacağının ispatı olduğunu söyledi.

Ekonomist Cüneyt Akman ise Merkez Bankası Başkanı’nın görevden alınmasının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri sonrası piyasalarda oluşan normalleşme beklentisini ortadan kaldırdığına dikkat çekiyor.

Amerika’nın sesi’ne konuşan Dr. Akman, ‘‘İstanbul Seçimleri’nden sonra cumhurbaşkanlığı sisteminde bir normalleşme beklentisi hakim oldu. Bu yumuşama beklentisi öyle büyüdü ki kimileri parlamenterizme geri gelinir diye konuşmaya başladı. Ancak Merkez Bankası Başkanı’nın bir gecede görevden alınması hiç böyle bir şey olmayacağının ispatı. Güney Afrika’da maliye bakanı görevden alındı diye ülkenin para birimi ‘rand’ yerin dibine geçti, kriz oldu. Merkez Bankası Başkanlığı çok daha mühim bir pozisyon. Bir kere başındaki kişi kim olursa olsun, cumhurbaşkanıyla ne kadar uyumlu olursa olsun formel olarak bağımsız. Artık o da kalmadı. Gökten dünyanın en iyi merkez bankası inse bu noktadan sonra negatif prestijle başlayacak’’ dedi. Gelişmekte olan piyasalara Haziran ayı itibariyle başlayan para girişinden Türkiye’nin de olumlu etkilendiğini belirten Cüneyt Akman, bu kararın özellikle orta vadede daha ciddi sıkıntılar doğurabileceği kanaatinde.