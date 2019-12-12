O cümleyi niye söyledi?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan önceki gün Nobel edebiyat ödülünün Avusturyalı romancı ve tiyatro yazarı Peter Handke’ye verilmesiyle ilgili yaptığı açıklamasında, Türkiye’den Nobel kazanmış Aziz Sancar’ı övdükten sonra, “Nobel’i bizden bir teröriste verdiler” dedi.

Erdoğan’ın açıklamasında Bosna-Hersek’teki soykırımı destekleyen Handke ile Türkiye’den Nobel kazanan Orhan Pamuk’u bir tutması büyük eleştiri aldı. Erdoğan daha sonra yaptığı açıklamada Pamuk’u hedef almadığını söyledi. Erdoğan’ın bu açıklamasını eleştiren Gazeteci Yazar Fehmi Koru, “Handke’yi hedef alan eleştiriler arasına “Jüri Türkiye’den de bir teröriste ödül vermişti” cümlesinin sıkıştırılması da elbette büyük bir talihsizlik. “Kast edilen Orhan Pamuk değil” açıklaması Aziz Sancar’ı, ‘terörist’ sıfatının kullanıldığı konuşmada Aziz Sancar için kullanılan övücü cümle ise sonradan o olmadığı söylense bile Orhan Pamuk’u akıllara getiriyor. İkisi de kast edilmemiş ise, zihninde neden öyle bir birikim olduğuna dair Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bizzat kendisinden bir açıklama gelmesini hak ediyor. Aksi halde… Mutlaka neden öyle bir cümleyi neden sarf ettiğini açıklamalı Cumhurbaşkanı…” dedi.

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