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"O feryadı çok kıymetli buluyorum"

07 Eylül 2019, Cumartesi 22:01
İYİ Parti Sözcüsü Ağıralioğlu, "Diyarbakırlı annelere destek vereceğiz. Genel Başkan Yardımcıları gidecek. Gerekirse biz de gideceğiz. Bu sese bigane kalamayız." dedi.

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Görmez'den Diyarbakır annelerine ilişkin açıklama

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, yaptığı açıklamada, Diyarbakırlı annelerin çocuklarını bölücü terör örgütü PKK'nın elinden kurtarmak için yaptığı oturma eylemini, "terörün, karşısında duramayacağı en haysiyetli çığlık" olarak niteledi.

 

Bu çığlığa bigane kalınamayacağını vurgulayan Ağıralioğlu, "O çığlığın arkasına yığılmak lazım. Türk milletinin, vicdanını annelerin oradaki çığlığının arkasına yıkması lazım. Devletin sorumluluğunu annelerin o çığlığını duyacak şekilde inşa etmesi lazım." diye konuştu.

HDP'nin terörle bir mesafesizlik problemi bulunduğuna işaret eden Ağıralioğlu, şu anda Türkiye'de siyasal iklimi zehirleyen şeyin teröriste "terörist" diyememe sorunu olduğunu söyledi.

"O feryadı çok kıymetli buluyorum"

"PKK bir terör örgütüdür. Şiddet yoluyla hak aramaya kalkan herkes teröristtir." ifadesini kullanan Ağıralioğlu, şöyle devam etti:

"Pazarlıksız, hesapsız, sadece kalpten bir sestir. Bir annenin 'çocuklarımızı bırakın' feryadı, içinde hiçbir hesabın olmadığı feryattır. O feryadı çok kıymetli buluyorum. Muhataplarına, yüzlerine haykırırcasına bu hesapsız ses, o anlamda kıymetlidir.

Bu sese, çığlığa bigane kalmadan, sorumluluklarımızı hatırlayarak, ciddiyetle mücadele etmek zorundayız. Bu çığlığı parti olarak destekliyoruz. Genel Başkan Yardımcılarımız Salim Ensarioğlu, Berna Sukas ile bazı milletvekilleri gidecek. Gerekirse biz de gideceğiz. Bu sese bigane kalamayız, bu sese bigane kalanlara da bigane kalamayız. Sadece bu anaların çığlığına destek vermiyoruz, anaların çığlığına sırtını dönenleri de hafızamızda tutacağız."

Ağıralioğlu, devletin, annelerin feryadına konu olan ne kadar zafiyet alanı varsa hepsini kapatması gerektiğini söyledi.

Terörle yıllardır mücadele edildiğini, zaman zaman büyük hatalar yapıldığını, teröristlerin muhatap alındığını belirten Ağıralioğlu, "Şimdi terörle mücadelede bir strateji belirlenmesi lazım. Kendi çocuklarımızı, terörün tasallutundan kurtaracak bir devlet feraseti inşa etmek zorudayız." diye konuştu.

Ağıralioğlu, hükümetin bir yıldır Mecliste terörle mücadele adına attığı her adımı desteklediklerini sözlerine ekledi.

AA

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