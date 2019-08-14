O ihale tanıdık üç şirkete

Gazeteci Çiğdem Toker, inşaatı devam eden İstanbul Havalimanı metrolarında yaşanan yeni gelişmeyle ilgili olarak bir yazı kaleme aldı.

Toker “Davetli ihaleyle inşaatı üstlenen iki ortaktan biri olan Bayburt Grubu’nun şirketi Şenbay Madencilik’in projeden çekildiğini, hissesini de Kolin, Cengiz ve Kalyon’un aldığını” duyurdu. Toker, “Havalimanı metrolarında neler oluyor” başlığıyla yayımlanan yazısında metro inşaatlarındaki yeni gelişmelere dair şunları kaydetti: Dünyanın bizi kıskandığı İstanbul Havalimanı’na kent merkezinden ulaşım sağlayacak iki metro hattının inşaatı sürüyor biliyorsunuz: Toplam uzunluğu 70 km’ye yaklaşacak Gayrettepe-Yeni Havalimanı ile Yeni Havalimanı-Halkalı. Her iki hattın inşaatı da başlangıçta duyurulan bitirme takvimlerinin çok gerisinde. Yarısı bile bitmemiş (...) Kamu İhale Kurumu’nun kayıtlarına göre Gayrettepe-Yeni Havalimanı metrosunda inşaat durumu şöyle: – Devir tarihine kadar gerçekleşme oranı: Yüzde 40.63 – Devir tarihinden sonra gerçekleştirilecek oran Yüzde 59.37 Şöyle “okumak” da mümkün: 2016 yılı sonunda davet yöntemiyle ihale edilip 2017 yılında inşaatına başlanan, önce 2018 sonunda biteceği açıklanan, daha sonra 2019 sonuna, en sonunda da 2020 başına ertelenen Gayrettepe-Yeni Havalimanı metrosunda bugüne kadar inşaatın yarısına gelinmiş değil. Ulaştırma Bakanı’na inanacak olursanız, havalimanı metrosunun henüz yapılmamış kalan yüzde 60’ının dört buçuk ay içinde bitmesi gerekiyor.”

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