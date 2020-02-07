O madde amacından saptı

İYİ Parti Antalya Milletvekili Milletvekili Hasan Subaşı, Türk Ceza Kanunu’ndaki, “Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım eden kişi, örgüt üyesi olarak cezalandırılır” ifadesindeki “örgüt üyesi” ibaresinin kaldırılması için kanun teklifi verdi.

Gazete Duvar’ın haberine göre, TCK’deki bu ifadenin keyfiliğe yol açacak şekilde yorumlandığını, muhalif görüş ileri süren birçok kişinin bir şekilde suç örgütünün üyesi olarak cezalandırılmasının mümkün olduğunu ifade eden Subaşı, “Ceza Kanunu, bir suç veya terör örgütünün hiyerarşik yapısına dahil olmayan ancak yardım ettiği tesbit edilen kişilerin örgüt üyesi gibi cezalandırılmasını öngörüyor. Suç örgütlerine yardımın önüne geçmek yoluyla örgütle etkin mücadele edilmesi amaçlanarak getirilen bu fıkra zaman içerisinde amacından sapmıştır” dedi.

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