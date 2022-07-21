O rapor için İsmail Kahraman da konuştu

15 Temmuz Araştırma Komisyonu raporunun yayımlanmaması tartışmaları sürerken dönemin TBMM Başkanı Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi İsmail Kahraman, rapora dair, “Bir ön rapor vardı. AK Parti üyeleri rapora bir eklenti yaptı. Bunun üzerine CHP’li üyeler raporu imzalamadı ve onlar da AK Parti’nin raporuna itirazda bulunup ek rapor hazırladı. O eklentinin müzakeresi için bir araya gelinemeyince rapor atıl kaldı.” açıklamasını yaptı.

Rapor krizi büyüyor T24’ün haberine göre, Sözcü’ye konuşan Kahraman, “Darbe Girişimi Raporu, başkanlığınıza verilmesine rağmen TBMM’de niçin görüşülmedi?” sorusuna, “Bir ön rapor vardı. AK Parti üyeleri rapora bir eklenti yaptı. Bunun üzerine CHP’li üyeler raporu imzalamadı ve onlar da AK Parti’nin raporuna itirazda bulunup ek rapor hazırladı. O eklentinin müzakeresi için bir araya gelinemeyince rapor atıl kaldı. Bu arada seçim geldi. Böylece, TBMM Başkanı Mustafa Şentop Bey’in açıklamasında dediği gibi dosya tekemmül edemedi ve öylece kaldı. Durum budur” diye konuştu. Haber Merkezi

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