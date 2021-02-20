O sözlere büyük tepki

AKP’li Özlem Zengin’in, Meclis’te gündeme gelen çıplak arama iddialarına cevap verirken çıplak aramaya maruz kalanlarla ilgili kullandığı sözler farklı kesimler tarafından tepkiyle karşılandı.

Meclis’te gündeme gelen çıplak arama iddialarına cevap veren Özlem Zengin’in “Bir kadını çıplak arayacaksın, dakikasında bundan rahatsızlığını beyan eder, bir sene beklemez. Onurlu kadın, ahlaklı kadın bir sene beklemez” şeklindeki sözleri çıplak aramaya maruz kalanlar başta olmak üzere farklı kesimler tarafından tepkiyle karşılandı.

Katıldığı televizyon programında “Çocuklar ölmesin” sözlerinin ardından hapis cezasına çarptırılan öğretmen Ayşe Çelik, kendi yaşadıklarından örnek vererek tepki gösterdi:

“6 aylık kızımın bezini açıp aradılar. Beni de çıplak aramak istediler, direndim, kabul etmedim, ama ne yazık ki tanık oldum. Yıllar geçti söyleyemedim. Sayın Özlem Zengin, siz bizim onurumuzu sorgulayacak son kişi bile olamazsınız. Utanç verici bir konuşma” sözlerini sarfetti.

Kabul etmiyorum

Çelik, konuyla ilgili ayrıca, “Israrla ‘iç çamaşırlarına kadar çıkar, kartona geç” dediler. Ben sinirden titremeye başladım. ‘Bana bunu yaptıramazsınız’ dedim defalarca. Ben kabul etmeyince İçeri cezaevi müdürleri ve birkaç memur daha girdi. ‘İşimizi zorlaştırma, bunu yapmak zorundasın’ dediler. Yetkili bir kadın sanırım müdür yardımcısıydı; bana tutanak tutacaklarını ceza alacağımı söyledi. Ben de ‘ne yaparsanız yapın, ama asla böyle bir onur kırıcı davranışı kabul etmiyorum; dedektörle arayın’ dedim. ‘Bunu yapmanıza asla izin vermem’ deyince tamam diyerek normal bir şekilde aranıp X-Ray cihazına gönderildim. Çok öfkeliydim. 40-45; kadın genç yaşlı çocuk demeden hepsi böyle arandı. X-Ray cihazından geçirilip bizi, koğuşlarımız belirlenene kadar büyük bir koğuşta tuttular. 65-70 yaşındaki teyzenin maruz kaldığı çıplak aramayı asla unutamam” şeklinde konuştu.

Mağdurun dilini konuşuyordunuz

Yazar Oya Baydar ise, “Bir zamanlar sizi ‘onurlu, ahlâklı bir kadın’ olarak tanımıştım” derken şunları kaydetti: “Yıllar önce özgürlükçü, cesur, onurlu, pırıl pırıl bir genç kadın olarak tanımıştım sizi. Şimdi üzülüyorum; hem insanî vicdanî değer yitimine uğramış olan sizin için, hem de bir kez daha hayal kırıklığına uğrayan kendim için. Yirmi yıl kadar önceydi, siz Kanal 7’de program yapıyordunuz Özlem Hanım. Mağdurun dilini konuşuyordunuz.”