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11 EYLÜL 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Ödevimizi yapmadık, sorumluluk bizde

11 Eylül 2019, Çarşamba 00:01
AB İLE İLİŞKİLERİ VE VİZE SERBESTİSİNİ DEĞERLENDİREN DIŞİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI BÜYÜKELÇİ FARUK KAYMAKÇI, “BURADA SORUMLULUK BİZDE. TÜRKİYE OLARAK KALAN SON 6 KRİTERİ YERİNE GETİRMEMİZ LÂZIM” DEDİ.

SONUÇ ALMAK İÇİN ADIM ATMALIYIZ

Almanya’nın 2020’nin ikinci döneminde AB dönem başkanlığını üstleneceğine işaret eden Kaymakcı, “Yani Alman muhataplarımızla yaptığımız bazı temaslarda 2020 yılında Alman dönem Başkanlığını değerlendirebileceğimizi söylüyorlar, Türkiye AB ilişkileri açısından. Tabiî sonuç almak için Türkiye’nin de bazı adımları atması gerekiyor” şeklinde konuştu.    

MECLİSİN AÇILMASIYLA BİRLİKTE

Türk vatandaşlarının vize almakta zorlandığını aktaran Kaymakcı, şöyle konuştu: “Burada sorumluluk bizde. Son 6 kriteri de umarız önümüzdeki dönem Meclisin açılmasıyla birlikte geçireceğimiz bazı yasalarla tamamlayabilirsek vize serbestisinde en azından biz kendi üstümüze düşen sorumluluğu yerine getirmiş olup AB tarafında sağlam bir şekilde talepkâr olabiliriz.”

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Ödevimizi yapmadık, sorumluluk bizde

Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, Türkiye-AB ilişkilerinin normalleşmeden öteye geçebilmesi için, “Burada sorumluluk bizde. Türkiye olarak kalan son 6 kriteri yerine getirmemiz lazım” dedi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, ürkiye’nin Berlin Büyükelçiliğinde Türk sivil toplum örgütleriyle düzenlediği toplantıda, Berlin’de gerçekleştirdiği temasları değerlendirdi.

Almanya’da siyasî istişarelerde bulunmak için bulunduğunu anlatan Kaymakcı, “Türkiye Almanya ilişkileri gerçek anlamda artık normalleşti diyebiliriz. Ama normalleşme bizim için yeterli değil. Bizim bunu daha da ileriye götürmemiz lâzım” dedi. Kaymakcı, bu ilişkilerin iyileşmesi ve ilerlemesinin hem bu ülkede yaşayan Türklerin Almanya’daki hakları, çıkarları ve konumu açısından hem de Türkiye’nin gerek Avrupa’da gerek ötesindeki ağırlığı açısından çok önemli olduğunu belirtti. 2016 sonrası dönemde ilişkilerde bazı gerginlikler olduğunu hatırlatan Kaymakcı. “Ama şu anda artık iki taraf da bunlara bakmak istemiyor. Herkes bu olaylardan alacağı notu aldı. Önümüzdeki dönem daha iyi neler yapılabilir bu konuda ilerlemek istiyoruz” şeklinde konuştu.

6 kriteri yerine getirmeliyiz

TicarÎ ilişkilerin gelecek dönemde daha da artabileceğine dikkati çeken Kaymakcı, buna iki unsurun katkıda bulunabileceğini, bir tanesinin Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliğinin güncellenmesi, diğerinin de vize serbestisi olduğunu dile getirdi. Türk vatandaşlarının ve iş insanlarının Schengen Bölgesi’ne giderken vize almakta zorlandıklarını, iş insanlarının bununla da rekabet üstünlüğünü kaybettiklerini aktaran Kaymakcı, şöyle konuştu: “Bunu da aşmamız lâzım. Burada sorumluluk bizde. Türkiye olarak kalan son 6 kriteri yerine getirmemiz lazım. 72 kriterden 66’sını yerine getirdik. Son 6 kriteri de umarız önümüzdeki dönem meclisin açılmasıyla birlikte geçireceğimiz bazı yasalarla tamamlayabilirsek vize serbestisinde en azından biz kendi üstümüze düşen sorumluluğu yerine getirmiş olup AB tarafında sağlam bir şekilde talepkar olabiliriz.”

Bazı adımlar atmamız gerekiyor

Almanya’nın 2020’nin ikinci döneminde AB dönem başkanlığını üstleneceğine işaret eden Kaymakcı, “Yani Alman muhataplarımızla yaptığımız bazı temaslarda 2020 yılında Alman dönem başkanlığını değerlendirebileceğimizi söylüyorlar, Türkiye AB ilişkileri açısından. Ama Türkiye olarak bizim sabrımız yok. Biz hemen sonuç istiyoruz. Tabi sonuçlar almak için Türkiye’de bazı adımları atmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

AA

Etiketler: avrupa birliği
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