3 YIL ÖNCE ŞEKLEN KALDIRDIĞI OHAL’İ HUKUKSUZ YASA VE UYGULAMALARLA SÜRDÜRMEKTEN VAZGEÇMEYEN İKTİDAR, ŞİMDİ DE MECLİSTEKİ MUHALEFETİN SESİNİ KISMANIN PEŞİNDE.

OHAL TORBAYA GiRDi

24 Haziran 2018 seçiminin ardından OHAL’i şeklen kaldıran iktidar, peşinden OHAL rejiminin üç yıl devamını sağlamak iç in çıkardığı yasanın yürürlüğünü üç yıl daha uzatmak için, torba kanuna bir madde ekledi. Yorumcular bu düzenlemeyle bir sonraki seçimin de OHAL şartlarında ve baskı ortamında yapılmasının hedeflendiğini söylüyor.

AYM’DEN DÖNER

İktidarın, zamanında yapılacağını iddia ettiği seçimleri OHAL ortam ve şartlarında, baskı, sindirme, kitlesel gözaltı ve tutuklama tehditleriyle yapmak istediği ifade edilirken, yapılmak istenen düzenlemenin, son kararlarıyla “Olağan dönemde OHAL düzenlemeleri geçerli olmaz” mesajı veren AYM’den döneceği uyarısı seslendiriliyor.

MUHALEFET KONUŞUNCA

Bu arada, AKP’li milletvekillerinin “Muhalefet yüzde 75 ile kürsüye hâkim. En çok onlar konuşuyor” diyerek AKP Genel Başkanı Erdoğan’dan “âcil değişiklik” istediği ve bu talebe “yeşil ışık” yakan Erdoğan’ın “Yeni sisteme uyum için yasa tekliflerinin görüşme süreleri kısalacak” cevabı verdiği öğrenildi.

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OHAL rejimiyle nereye kadar?

15 Temmuz 2016 Darbe Teşebbüsü sonrasında ilan edilen OHAL’in 3 yıl daha uzatılması için TBMM’ye gönderilen torba yasa kanununa tepkiler büyüyor.

CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, OHAL’in 3 yıl daha uzatılması için TBMM’ye gönderilen torba yasa kanununa tepki gösterdi. Toprak, teklifle ilgili; “2023 yılına kadar aynı yetkileri kullanmak isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, zamanında yapılacağını ifade ettiği seçimleri OHAL koşullarında, baskı, sindirme, kitlesel gözaltı ve tutuklama tehditleriyle yapmak istiyor” değerlendirmesini yaptı. Toprak’ın raporunda dikkat çeken başlıklar şöyle: “Bir hafta önce Yargı Reformu ambalajına sarılı yasa değişikliklerini Meclis’e getirip ABD ve AB’ye mesaj vererek şirin görünmeye çalışan iktidar, demokratik ve yasal hak ve talepleri kısıtlayan bu torba teklifle gerçek zihniyetini, demokrasiye bakışı açısını ortaya koydu. Getirilen bu düzenleme tamamıyla toplumsal baskıları artırma, insanları terör örgütüyle ‘iltisaklı’ iddiasıyla yaftalayıp işini aşını elinden almakla tehdit ederek, şantaj uygulayarak sindirme amaçlıdır. Beş yıldır bu yetkileri sınırsızca kullanan iktidarın FETÖ ile mücadele ya da terörle mücadele gerekçesi bir bahaneden ibarettir.”

Demokrasi ve sandık korkusu

“İktidar, siyasi fırsatçılık tavrını bir kez daha sergileyerek, 18 kanunda değişiklik yapan 25 maddelik torba kanun teklifinde gerçek amacını ve sindirme planlarını ortaya koydu” diyen Toprak, “Bu KHK’ları ve OHAL’i kalıcı hale getiren düzenlemelerin süresini bir kez daha üç yıl uzatmak istiyor. Son dönemde organize suç örgütü elebaşının ortaya attığı iddialar, kara para aklayıcılarının aldıkları siyasî desteklerle gerçekleştirdikleri operasyonlar, ‘mala çökme’ deyimini gündelik dile yerleştirdi. Dâvâ dosyaları her yana saçılan ‘FETÖ Borsası’ olaylarıyla milyarlarca lira ya da doların, şirketlerin, otellerin, tatil köylerinin, sanayi işletmelerinin, rezidansların, arsaların nasıl el değiştirdiği, buralara nasıl çöküldüğü ortaya yayıldı. Bu torba yasa düzenlemesi iktidarın artık gideceğini görmüş olmasının, kaybetme endişesinin somut dışavurumudur. Demokrasi ve sandık korkusunun OHAL ile makyajlanmış, torba halidir” ifadelerini kullandı.

Meclise de OHAL istediler

Muhalefetin sesini kısma hesabı

AKP’li milletvekilleri, muhalefetin Meclis kürsüsünden yaptığı konuşmalardan “rahatsız.” Haziran ayının son haftalarında, Meclis Genel Kurulu’nda Cumhur İttifakı’nın yüzde 42, Millet İttifakı’nın ise yüzde 58 oranında temsil edildiğini, muhalefet milletvekillerinin yüzde 75,87 oranıyla Meclis kürsüsünden “en fazla konuşmayı yaptığını” hesaplayan AKP’li milletvekilleri,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan “Meclis İçtüzüğü’nün ivedilikle değişmesini” istedi. Erdoğan’ın da milletvekillerinin bu talebine “yeşil ışık” yaktığına dikkat çekiliyor. AKP’nin teklifine göre, genel kuruldaki görüşme takvimlerinin de yeni sisteme göre yeniden düzenlenmesi amaçlanıyor. Buna göre partilerin söz almasından önergelere değin bir dizi değişiklik öngörülüyor.

Ankara – Anka