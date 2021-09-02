"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 EYLÜL 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Okullar açılırken ailelere uyarı

02 Eylül 2021, Perşembe 02:48
Temiz Toplum Derneği Genel Başkanı Bilal Ay, “Uyuşturucu bağımlılığı, oyun bağımlılığı, şans oyunu adı verilen kumar ve sanal kumar gençlerimizi en az virüs kadar tehdit ediyor” diyerek ailelere uyarılarda bulundu.

Temiz Toplum Derneği Genel Başkanı Bilal Ay’dan, okulların açılacağı bugünlerde ailelere uyarılar geldi. Ay, okulların koronavirüs salgını gölgesinde açıldığını ancak tek problemin pandemi olmadığını dile getirdi. Başkan Ay şöyle devam etti, “Okullar açılıyor. Bu yılda salgının etkisi altındayız. Ancak tek sorunumuz salgın değil. Uyuşturucu bağımlılığı, oyun bağımlılığı, şans oyunu adı verilen kumar ve sanal kumar gençlerimizi en az virüs kadar tehdit ediyor. Okul dönemi, ailelerin çocukları üzerindeki denetimin bir miktar azalıyor. Öğretmenlerimiz ise şartlar gereği tam bir denetim mekanizması kuramıyor. Çocuklarımız için risk artıyor” diye konuştu.

PANDEMİDE UYUŞTURUCU EVLERE SERVİS EDİLMEYE BAŞLADI

Pandemi ile birlikte uyuşturucu satışlarında dijitalleşmenin de arttığını söyleyen Temiz Toplum Derneği Genel Başkanı Ay, “Bunu biz sahada gözlemliyorduk. AB’nin Türkiye’yi de dahil ettiği araştırmasında da bunu görüyoruz. Uyuşturucu da, satışın dijitale kaydığını görebiliyoruz. Rapora göre evlere servis yapılıyor. Bunun için de mesajlaşma araçları ve sosyal medya kullanılıyor. Uyuşturucu bağımlılığının gençler arasında yaygınlık kazandığını belirten Bilal Ay, “Okullar bu bağımlılığın yayılması için maalesef uygun da bir ortam oluşturuyor. Gençlerimiz gerek okul civarında gerekse arkadaş kurbanı olarak bu zehrin tuzağına düşebiliyorlar. Okul çevresinde denetimler var, ama yüzde 100 başarı, bu işin doğası gereği maalesef çok zor. Yine geçtiğimiz günlerde, İstanbul’da servis şoförlerine yapılan bir testin sonucu da hepimizin malumu. İBB’ye servis şoförü olmak için başvuran 141 bin kişinin 5 binin uyuşturucu testi pozitif çıktı. Bu da yüzde 3,5 gibi bir orana denk geliyor. Bir yönüyle de, Türkiye’deki uyuşturucu bağımlığı sayısının fotoğrafını çekmek adına dev bir anket özelliği taşıyor” şeklinde konuştu.

BİLGİSAYAR OYUNLARI OKUL BAŞARISINI DÜŞÜRÜYOR

Öğrenciler için bir diğer riskin bilgisayar oyunları olduğunun altını çizen Bilal Ay, “Bu oyunlar da masum sanılıyor, ama asla masum değiller. Bir kere oyun değiller. Oyunlar eğlendirici olduğu kadar öğreticidir. Ancak bu oyunlar, kötü örnekliklerle dolu. Bir an için bunu görmezden bile gelsek, akademik başarıyı düşürüyor. Bu konuda ciddî tedbirler alan ülkeler var. Meselâ Çin, 18 yaşından küçükler için on-line oyun oynama süresini, 1,5 saatten 1 saate düşürdü” diye konuştu. Son dönemde oldukça ilgi çeken kripto paralar ile ilgili de uyarılarda bulunan Ay, “Gençlerimiz çok ciddî manada bu kripto paralara zaman ayırıyor. Kolay para kazanma yolu olarak görüyor. Bir de, özellikle yasa dışı bahis sitelerinin bu paraları kullanıyor olması da ayrıca dikkate alınması gereken bir husus. Ancak en basit şekilde, gençlerin gün içerisinde saatlerce bu işlere vakit ayırmaları bile başlı başına bir sorun” ifadelerini kullandı. Ailelerin daha dikkatli olması gerektiğine vurgu yapan Temiz Toplum Derneği Genel Başkanı Ay, “Biz hep şunu söylüyoruz. Türkiye’de gençlik değil ebeveyn problemi var. Bu noktada aileleri, okul döneminde çocuklarıyla ilgili daha dikkatli olmaya dâvet ediyorum. Tabiî ki bir baskıdan bahsetmiyorum. İlgi ve şefkat ile bu kolaylıkla sağlanabilir” dedi.

Okunma Sayısı: 188
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yoksullaştıran 'büyüme'

    Okullar açılırken ailelere uyarı

    Kaç kişi faili meçhul kurbanı?

    Göçmenler Meriç’e atıldı mı?

    Enflasyon ve faizin feci sonuçları olur

    Karadağ ile 2-2 berabere kaldık

    Aşı ve PCR dayatmasına hayır

    Fark üç katı geçti

    Güvence bedelleri ödenemeyen faturalara gitti

    Türkiye'de son 24 saatte 290 kişi vefat etti

    Bu “büyüme” vatandaşa dokundu mu?

    Yüzlerce hekim istifa yolunda

    6 kişilik kadroya 3 bin 813 kişi başvurdu

    AB Komisyonu: Birçok üye ülkede sivil toplum ve medya baskı altında

    İstanbul'da ormanlara giriş yasağı uzatıldı

    Teksas'ta ruhsatsız silah taşımaya izin veren yasa yürürlüğe girdi

    Hava kirliliği Hintlerin yaşamını tehdit ediyor

    Doğu Karadeniz için aşırı yağış uyarısı

    'Dünya genelinde 35 milyon insan açlıktan ölmek üzere'

    Dünyadaki ağaç türlerinin üçte biri yok olma riskiyle karşı karşıya

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Tek adam rejimiyle hızlanan tükeniş
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Sahte nikâhın gerçek şahitleri
    Ali FERŞADOĞLU

    Firavun’un etbaı niçin boğuldu?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Göçmenler Meriç’e atıldı mı?
    Süleyman KÖSMENE

    Cehennemden çıkış var mıdır?
    Genel

    Enflasyon ve faizin feci sonuçları olur
    Genel

    Kaç kişi faili meçhul kurbanı?
    Faruk ÇAKIR

    Yanıltarak iş görmek

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.