Okullar açılırken ailelere uyarı

Temiz Toplum Derneği Genel Başkanı Bilal Ay, “Uyuşturucu bağımlılığı, oyun bağımlılığı, şans oyunu adı verilen kumar ve sanal kumar gençlerimizi en az virüs kadar tehdit ediyor” diyerek ailelere uyarılarda bulundu.

Temiz Toplum Derneği Genel Başkanı Bilal Ay’dan, okulların açılacağı bugünlerde ailelere uyarılar geldi. Ay, okulların koronavirüs salgını gölgesinde açıldığını ancak tek problemin pandemi olmadığını dile getirdi. Başkan Ay şöyle devam etti, “Okullar açılıyor. Bu yılda salgının etkisi altındayız. Ancak tek sorunumuz salgın değil. Uyuşturucu bağımlılığı, oyun bağımlılığı, şans oyunu adı verilen kumar ve sanal kumar gençlerimizi en az virüs kadar tehdit ediyor. Okul dönemi, ailelerin çocukları üzerindeki denetimin bir miktar azalıyor. Öğretmenlerimiz ise şartlar gereği tam bir denetim mekanizması kuramıyor. Çocuklarımız için risk artıyor” diye konuştu.

PANDEMİDE UYUŞTURUCU EVLERE SERVİS EDİLMEYE BAŞLADI

Pandemi ile birlikte uyuşturucu satışlarında dijitalleşmenin de arttığını söyleyen Temiz Toplum Derneği Genel Başkanı Ay, “Bunu biz sahada gözlemliyorduk. AB’nin Türkiye’yi de dahil ettiği araştırmasında da bunu görüyoruz. Uyuşturucu da, satışın dijitale kaydığını görebiliyoruz. Rapora göre evlere servis yapılıyor. Bunun için de mesajlaşma araçları ve sosyal medya kullanılıyor. Uyuşturucu bağımlılığının gençler arasında yaygınlık kazandığını belirten Bilal Ay, “Okullar bu bağımlılığın yayılması için maalesef uygun da bir ortam oluşturuyor. Gençlerimiz gerek okul civarında gerekse arkadaş kurbanı olarak bu zehrin tuzağına düşebiliyorlar. Okul çevresinde denetimler var, ama yüzde 100 başarı, bu işin doğası gereği maalesef çok zor. Yine geçtiğimiz günlerde, İstanbul’da servis şoförlerine yapılan bir testin sonucu da hepimizin malumu. İBB’ye servis şoförü olmak için başvuran 141 bin kişinin 5 binin uyuşturucu testi pozitif çıktı. Bu da yüzde 3,5 gibi bir orana denk geliyor. Bir yönüyle de, Türkiye’deki uyuşturucu bağımlığı sayısının fotoğrafını çekmek adına dev bir anket özelliği taşıyor” şeklinde konuştu.

BİLGİSAYAR OYUNLARI OKUL BAŞARISINI DÜŞÜRÜYOR

Öğrenciler için bir diğer riskin bilgisayar oyunları olduğunun altını çizen Bilal Ay, “Bu oyunlar da masum sanılıyor, ama asla masum değiller. Bir kere oyun değiller. Oyunlar eğlendirici olduğu kadar öğreticidir. Ancak bu oyunlar, kötü örnekliklerle dolu. Bir an için bunu görmezden bile gelsek, akademik başarıyı düşürüyor. Bu konuda ciddî tedbirler alan ülkeler var. Meselâ Çin, 18 yaşından küçükler için on-line oyun oynama süresini, 1,5 saatten 1 saate düşürdü” diye konuştu. Son dönemde oldukça ilgi çeken kripto paralar ile ilgili de uyarılarda bulunan Ay, “Gençlerimiz çok ciddî manada bu kripto paralara zaman ayırıyor. Kolay para kazanma yolu olarak görüyor. Bir de, özellikle yasa dışı bahis sitelerinin bu paraları kullanıyor olması da ayrıca dikkate alınması gereken bir husus. Ancak en basit şekilde, gençlerin gün içerisinde saatlerce bu işlere vakit ayırmaları bile başlı başına bir sorun” ifadelerini kullandı. Ailelerin daha dikkatli olması gerektiğine vurgu yapan Temiz Toplum Derneği Genel Başkanı Ay, “Biz hep şunu söylüyoruz. Türkiye’de gençlik değil ebeveyn problemi var. Bu noktada aileleri, okul döneminde çocuklarıyla ilgili daha dikkatli olmaya dâvet ediyorum. Tabiî ki bir baskıdan bahsetmiyorum. İlgi ve şefkat ile bu kolaylıkla sağlanabilir” dedi.