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15 KASIM 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Ömer Yavuzyiğitoğlu'nu rahmetle andık

15 Kasım 2023, Çarşamba 13:41
Yeni Asya A.Ş. Yönetim Kurulu eski Başkanlarından Ömer Yavuzyiğitoğlu'nu vefat yıldönümünde rahmetle yad ediyoruz.

Yavuzyiğitoğlu, Kovid-19 teşhisiyle Pendik'teki bir hastanede tedavi olurken 15 Kasım 2020 günü vefat etmişti. Gençlik yıllarından beri Yeni Asya camiası içinde bulunan ve siyasetle de ilgilenen Yavuzyiğitoğlu, 1980 öncesi AP Fatih İlçe Teşkilatında çalışmıştı. Ticaretle de iştigal eden Yavuzyiğitoğu, 2016-2019 yılları arasında Yeni Asya AŞ Yönetim Kurulu başkanı olarak görev yapmıştı.

Yavuzyiğitoğlu'nun cenazesi 15 Kasım 2020 Pazar günü ikindi namazından sonra kılınarak, Eyüp Sultan Kabristanı'na defnedildi.

Yeni Asya - Seyhan Şentürk

 

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