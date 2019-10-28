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29 EKİM 2019 SALI - YIL: 50

On binlerce insan haksız yere cezaevinde

28 Ekim 2019, Pazartesi 23:37
Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde, PKK tarafından düzenlenen roketli saldırıda can veren Zekeriya Altunok’un meslekten ihraç edilen ve 16 ay cezaevinde yatan eski bir polis memuru olduğu ortaya çıkmıştı.

Habertürk gazetesi yazarı Nihal Bengisu Karaca, Altunok’un ardından bir yazı kaleme aldı. Karaca’nın yazısını sosyal medya hesabı aracılığıyla paylaşan AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu dikkat çeken ifadeler kullandı. Hukuksuzlukların kanıksandığını, vicdanları körelttiğini ve toplumu kemirdiğini söyleyen Yeneroğlu, “Bir kişinin bile haksız yere mağdur edilmesi küçük kıyametimiz olması gerekirken bir hukukçu olarak adım kadar eminim ki, onbinlerce insan haksız yere cezaevinde ve/veya ihraç edilmiş. Artık hukuksuzluklar kanıksandı,vicdanları köreltti,toplumu kemiriyor. ‘İdarenizde bulunduğumdan beri kimin sırtına vurmuşsam, işte sırtım, gelsin vursun,kimin malını almışsam, işte malım, gelsin alsın’ diyen Peygamberin ümmeti değiliz sanki, adaletle emrolunmamışız, bir günlük adalet 60 yıllık ibadetten üstün değilmiş, sanki hesap günü yokmuş gibi. Şehit Zekeriya Altunok’a Allah rahmet eder, şehidin bizim duamıza ihtiyacı yok, peki haksızlığı görüp de düzeltmeyene, en azından haykırmayana, olanları görmemezlikten gelene, kurunun yanında yaş da yanabilir diyen her bir kişiye adalet emreden Allah neden rahmet eylesin?”

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