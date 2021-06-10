Öne çekilen toplantı ertelendi

Bugün yapılması planlanan Kabine Toplantısı ertelendi.

Toplantının tarihi NATO zirvesi dolayısıyla öne çekilmişti. Bugün yapılması planlanan Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın programındaki yoğunluk sebebiyle 21 Haziran’a ertelendi. Normalde iki haftada bir gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın tarihi NATO zirvesi dolayısıyla öne çekilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gündemindeki yoğunluk sebebiyle Bakanlar Kurulu iptal edildi. Kabine’nin ne zaman toplanacağı ise henüz bilinmiyor.

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