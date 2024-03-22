ONE MINUTE'DEN NEREYE

İSRAİL GAZZE SALDIRILARINDA KULLANDIĞI MÜHİMMATI TÜRKİYE’DEN İTHAL ETTİĞİ ÇELİKLE ÜRETİYOR.

7 Ekim’den sonra hızlandı

İsrail'in çelik ithalâtının yüzde 65'ini karşılayan Türkiye, 7 Ekim'den sonra 9 sevkiyatla Hayfa limanına çelik ihracatını hızlandırdı. Türk İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre İsrail’e Ocak 2024'te 35 milyon, Şubat’ta 38.5 milyon dolar değerinde çelik ihraç edildi.

Çimentonun yüzde 95’i bizden

Bu çelik İsrail askerî sanayiinde, Gazze’yi yok edip Lübnan ve Suriye'ye saldırmak için kullanılan mühimmat üretiminde değerlendiriliyor. İsrail çimento ihtiyacının da % 95'ini Türkiye'den karşılıyor ve müşteriler arasında İsrail Savunma Bakanlığı da yer alıyor.

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Yazar Prof. Dr. Mustafa Durmuş, “TİM verilerine göre, Türkiye’nin İsrail’e ihracatı 2000’li yılların başında 1,4 milyar dolar iken, 2023 yılında 5,1 milyar dolara ulaştı” dedi.

Akademisyen, Yazar, Ekonomi Politikçi Prof. Dr. Mustafa Durmuş, “Takke düştü, kel görünüyor” başlıklı bir yazı yazdı.

T24’te yazan Durmuş, “Türkiye ile İsrail arasındaki ticaret savaştan bu yana artmakla kalmadı, aynı zamanda ticaret ve nakliye işlemlerinin çoğu Erdoğan tarafından desteklenen bir grup olan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğine (MÜSİAD) bağlı şirketler tarafından yürütülüyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye’nin İsrail’e ihracatı 2000’li yılların başında 1,4 milyar dolar iken, bu beş kat artarak 2023 yılında 5,1 milyar dolara ulaştı. Ayrıca Türkiye, İsrail’in en çok ithalat yaptığı ilk dört ülke arasında yer alıyor. Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, gazeteci Kemal Öztürk ile yaptığı bir söyleşide 7 Ekim - 31 Aralık 2023 tarihleri arasında Türk limanlarından İsrail limanlarına günde ortalama 8 sefer olmak üzere 701 geminin hareket ettiğini açıkladı. Bu sayı, doğrudan Türk limanlarından İsrail’e giden 480 gemiyi ve İsrail’e giderken Türkiye’ye yanaşan üçüncü ülke limanlarından gelen 221 gemiyi kapsıyor” dedi.

Çelik ihtiyacının yüzde 65’ini karşılıyor

“Türkiye, İsrail’in çelik, çimento, sebze, meyve, otomobil ve elektrikli ev aletleri gibi kritik ihtiyaçlarını karşılamaya devam ederken, Zorlu Holding de işgal devletindeki enerji yatırımları sayesinde İsrail’in elektrik ihtiyacının yüzde 7’sini karşılıyor” diyen Durmuş, “Türkiye, İsrail’in çelik ithalatının yüzde 65’ini karşılarken, MÜSİAD’a bağlı çok sektörlü Türk holdingi İÇDAŞ, işgal devletine ihracat yapan kilit firmalardan biri olarak dikkat çekiyor. Sadece 7 Ekim’de Gazze savaşının başlamasından bu yana İÇDAŞ İsrail’e 50.000 ton çelik sevk etti. Bu çeliğin bir kısmı İsrail’in askeri sanayiinde, bilhassa yoğun nüfuslu Gazze bölgesini yok etmek ve komşu Lübnan ve Suriye’ye saldırmak için kullanılan mühimmat üretiminde kullanılıyor. Özellikle, ICDAS 2023 yılında 64 ve 7 Ekim’den sonra 9 sevkiyatla Hayfa limanına çelik ihracatını hızlandırdı” ifadelerini kullandı.

Takke düştü kel görünüyor

Durmuş şunları söyledi: “TİM’in verilerine göre İÇDAŞ Ocak 2024’te 35 milyon dolar, Şubat ayında ise 38,5 milyon dolar değerinde çelik ihraç etti. Öyle ki İsrail’in 69’ncu kuruluş yıldönümü münasebetiyle düzenlenen bir törende İÇDAŞ, Türkiye’den İsrail’e en fazla ihracat yapan şirket olarak onurlandırıldı. Buna ek olarak, İsrail çimento ihtiyacının yüzde 95’ini Türkiye’den karşılıyor ve bu müşteriler arasında İsrail Savunma Bakanlığı da yer alıyor. TÜİK’e göre, İsrail’e çimento ihracatı 2023 yılında toplam 174 milyon dolar olarak gerçekleşirken, bu rakamın 6,39 milyon dolarlık kısmı 7 Ekim’den bugüne kadar kaydedildi. İsrail’e çimento ihracatı yapan önde gelen Türk firmaları arasında Akçansa, Limak, Oyak, Nuh Çimento ve Eren Holding yer alıyor. MÜSİAD üyesi olan Eren Holding özellikle 7 Ekim’den bu yana İsrail’e 200.000 tonun üzerinde çimento ihraç etti. Kısacası artık “takke düştü kel görünüyor…”

Haber Merkezi