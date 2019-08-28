"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 AĞUSTOS 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Oruç Reis de Akdeniz'e doğru yola çıktı

28 Ağustos 2019, Çarşamba 10:48
Türkiye’nin ilk yerli sismik araştırma gemisi 86 metre uzunluğundaki MTA Oruç Reis, Mersin’in Taşucu Limanı’na gitmek üzere İstanbul Haydarpaşa Limanı’ndan yola çıktı.

Mersin'e gitmek üzere İstanbul Haydarpaşa Limanı'ndan ayrıldıktan sonra Çanakkale Boğazı’na ulaşan Oruç Reis Gemisi, Fatih ve Yavuz sondaj gemileri ile Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisinin ardından bölgede sismik araştırmalar yapmak üzere Akdeniz’e iniyor.

Türkiye; Yavuz ile Karpaz-1 kuyusunda, Fatih ile Finike-1 kuyusunda, sondajlarına devam ederken, Barbaros Hayreddin Paşa gemisiyle de sismik çalışmalarını Doğu Akdeniz’de sürdürüyor. 3 geminin ardından, MTA Oruç Reis’de bölgeye göndereliyor.

Marmara Denizi'nin tabanını karış karış inceleyen, açık denizlerde iki ve üç boyutlu derin sismik arama yapabilecek kapasitede sevk ve manevra sistemlerine sahip olan MTA Oruç Reis gemisi, bugün İstanbul Haydarpaşa Limanı'ndan hareket etti. Marmara Denizi'ni geçen Oruç Reis, TCG Yıldırım fırkateyni eşliğinde saat 20.00 sıralarında Çanakkale Boğazı'na girdi. 36 millik Çanakkale Boğazı'nı geçişinden sonra Ege Denizi'ne açılacak olan Oruç Reis, ardından da varış limanı olan Mersin'in Taşucu Limanı'na doğru yol alacak.

MTA ORUÇ REİS

Oruç Reis Gemisi'nde 55 mürettebat yer alıyor. Boyu 86, genişliği 22 metre olan gemi modern sevk ve manevra sistemleriyle birlikte, jeofizik, 2 ve 3 boyutlu haritalama, derin sismik, gravite (petrol yoğunluğu), manyetik sistemler ve deniz tabanı ayrıntılı görüntüleme ile haritalama sistemleri, uzaktan kumandalı sualtı aracının (ROV) yanı sıra, su kolonu ve deniz tabanından jeolojik örnekleme yapabilecek ekipman ile donatılmış durumda. Gemide alınan verilerin işlenmesi, analizi ve değerlendirmesine yönelik jeoloji, jeofizik, hidrografi, oşinografi (anadeniz bilimi) ve biyoloji araştırma laboratuarları yer alıyor. Gemide ayrıca uluslararası standartlarda bir helikopter pisti bulunuyor. Oruç Reis, petrol ve doğal gaz araştırmalarının yanı sıra kara alanlarımızın deniz altındaki devamlılıklarının izlenmesi bağlamında kıta sahanlığı gibi stratejik öneme sahip bilimsel araştırmalar da etkin şekilde görev yapabiliyor. Ayrıca, gemi ile deniz tabanından itibaren 15 bin metre derinlikteki jeolojik yapılar görüntülenebiliyor, modern uzaktan kumandalı su altı aracı (ROV) ile bin 500 metre su derinliğindeki deniz tabanı ayrıntılı olarak izlenebiliyor. Ayrıca ROV ile deniz suyundan ve tabanından numune alınarak ölçüm ve analizler anında yapılabiliyor.

Etiketler: Doğu Akdeniz, Türkiye, Oruç Reis, petrol
Okunma Sayısı: 249
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    AB'den İngiltere'ye Brexit baskısı

    Lavrov: ABD ve müttefikleri IŞİD ile ilgili çifte standart uyguluyor

    İsveç'te İslâm karşıtlığı yapan milletvekili partisinden ihraç edildi

    Sözleşmeli sağlık personeli yerleştirme sonuçları açıklandı

    Şule Yüksel Şenler vefat etti

    Harvard Üniversitesi'ni kazanan Filistinli öğrenci ABD'ye alınmadı

    RTÜK dizi ve film yapımcılarıyla şiddet sahnelerini görüşecek

    Ruhani'den eleştirilere cevap: Dünya ile konuşmalı ve ilişki halinde olmalıyız

    'Doğru şekilde tüketilen armut zayıflamaya yardımcı oluyor'

    ASELSAN'ın ürettiği hava telsizleri Hava Kuvvetlerinin kullanımında

    Suriye'nin kuzeyinde terör şebekelerine operasyon

    Oruç Reis de Akdeniz'e doğru yola çıktı

    'Siber saldırılar NATO'nun 5'inci maddesini tetikleyebilir'

    SGK yılın ilk beş ayında 20 milyar lira açık verdi

    Cumhurbaşkanı kritik görevlere 6 general atadı

    Eksik demokrasi, AB yolunu tıkıyor

    Sarıkamış’ın tarihî yapıları korunmalı

    İBB'den zam açıklaması

    Lübnan: Kendimizi savunacağız

    Rusya ABD’li iki senatöre vize vermedi

    En Çok Okunanlar

    Süleyman KÖSMENE

    Osmanlı padişahları neden hacca gitmediler?
    Faruk ÇAKIR

    Üniversitelerdeki vahim tablo
    Cevher İLHAN

    “Terör örgütüyle dirsek teması”!
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Bir muhabbet düğümü
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    İnsanın ruhunu inbisat ettiren ibadettir
    Mustafa ORAL

    Aşkın harıyla yanan Hüseyin Musan
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ali FERŞADOĞLU

    İslâm’ın şartları ve kalkınma
    Genel

    Eksik demokrasi, AB yolunu tıkıyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.