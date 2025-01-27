İşletmeci diğer oteli için orman katliamı yapmış

Bolu Kartalkaya’da 78 kişinin vefat ettiği Grand Kartal Otel yangınıyla ilgili soruşturma sürerken, işletme sahibi Halit Ergül’ün, Gölcük yakınlarında 16.5 dönüm arazi üzerine kurduğu Gazelle Resort Otel’i orman işgalleri ve ‘mesire’ oyunlarıyla 220 dönüme çıkardığı ortaya çıktı.

Otel sahibi: Çalışanlar sorumlu Hürriyet’ten Aysel Alp’in haberine göre; bölgedeki Emen ve Karacasu köylüleri, 100 yılı aşkın süredir hayvanlarını otlattıkları, arpa, buğday, fiğ ekip biçtikleri arazilerini artık Gazelle Otel yüzünden değil ekip biçmeyi, kestirme yolu bile kullanamadıklarını iddia ettiler. Haber Merkezi

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