Özdağ hakkında yeni iddianame

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında, basın ve yayın yoluyla zincirleme şekilde “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan 1 yıl 10 ay 15 günden 7 yıl 10 ay 15 güne kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Özdağ’ın sosyal medya paylaşımlarındaki söz ve beyanlarının kışkırtıcı tutum ve davranışlar sergilemeye yönelik ifadeler içerdiği belirtilen iddianamede, bu paylaşımların halkın bir kesiminin diğer kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa, ayrımcılığı gerektirecek nefrete yönlendirici nitelikte olduğu ifade edildi.

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