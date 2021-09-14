Özdoğan’a yapılan, vicdanları sızlatıyor

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, terör örgütü üyeliği iddiasıyla verilen cezası onanan sinüs kanseri Ayşe Özdoğan’ın çağrısını paylaştı.

Gergerlioğlu, İstanbul Adlî Tıp Kurumu’nun ‘yeniden rapor al’ yönündeki cevabıyla ilgili Adalet Bakanlığı’na “Ağır hastalık, kanser ortada, daha?” şeklinde tepkisini gösterdi. Terör örgütü üyeliğiyle suçlanan ve hapis cezası alan Ayşe Özdoğan, Maxciller sinüs kanseri. Sol üst çenesi, dişleri, elmacık kemiği, tükürük bezleri alındı ve şimdi önünde dört ameliyatı daha varken cezaevine girmek istemiyor.

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