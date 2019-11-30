Paket yürürlüğe girince bütün sorunlar çözülmüyor

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Erzurum’un Palandöken ilçesindeki bir otelde düzenlenen “Adalet Bölge Değerlendirme Toplantısı”nda konuşma yaptı.

Bakan Gül, “Yargı Reformu Strateji Belgesi”nin Meclis’in takdir ve iradesiyle kanunlaştığını hatırlatarak, “Yargıda bir milat olarak gördüğümüz bu sürecin henüz başındayız. Bakanlık olarak mevzuat gerektiren veya idarî faaliyetle sonuçlanacak adımlar atmaya devam edeceğiz. Çok önemli bir adım olarak ilk paketin çıkmasının tüm hukuk aleminde ve vatandaşlarımızda da çok olumlu yansımalarının bulunması çok önemlidir. Bu paketin bile uygulamasının bazı kısımları olan seri ve basit yargılama 1 Ocak’tan itibaren yürürlüğü girecek. Öyle paket yürürlüğe girince tüm sorunlar çözülmüş değildir. Bu bir iradenin ortaya konulması anlamında önemli bir evredir” ifadesini kullandı.

Madem öyle uygulamayı iyileştirin

Bu konudaki her türlü çalışmayı yasama, yürütme ve yargının birlikte başarıya ulaştırabileceğini vurgulayan Gül, şunları kaydetti: “Bu pakette ifade özgürlükleri genişletildi, özgürlük alanları daha da güçlendirildi. Soruşturma aşamasındaki tutukluluğa azamî süre getirilerek bu konuda kişi hürriyeti getirildi, güçlendirildi. Ceza muhakemesini sadeleştiren, hızlandıran usûller getirildi. Yine suç mağdurlarının korunması, desteklenmesi için özel düzenlemeler yapıldı. Burada temel yaklaşım olarak da muhakemenin önemli bir evresi olan soruşturma aşamasında tüm delillerin toplanması, dosyanın müdellel olması, dâvâların sürüncemede kalmaması adına ilk düğmenin doğru iliklenmesi anlamında çok önemli adımlar atılmıştır. Elbette bu adımların atılması yine iyi bir uygulama ile gerçekleşecektir. İyi kanun iyi uygulama ile hayat bulur, bu gerçektir.”