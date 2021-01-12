Pandemi ölümleri dört kat fazla

Prof. Dr. Onur Başer: türkiye’de yalnızca 9 şehirdeki vefat sayıları günlük olarak yayınlanıyor. Aslınca covid-19 kaynaklı ölümlerin açıklanandan dört kat fazla olduğunu söyleyebiliriz.

New York merkezli Columbia Data Analytics Analitik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Onur Başer, e-Devlet verilerinden hareketle Türkiye’de Covid-19 ölümlerinin resmi rakamların dört katından fazla olduğunu söylüyor.

11 Ocak 2021 itibarıyla açıklanan son resmî verilere göre, Türkiye’de Covid-19 sebebiyle vefat edenlerin sayısı 22 bin 981. Ancak ABD’de yapılan bir araştırmaya göre, geçmiş yıllara göre artan ölüm vak’aları hesaplandığında, Türkiye’deki pandemi ölümleri açıklanan verilerin dört kat üzerinde olabilir.

New York merkezli Columbia Data Analytics’in Analitik Bölüm Başkanlığı görevini yürüten MEF Üniversitesi İktisat Bölümü Başkanı Prof. Dr. Onur Başer tarafından yapılan araştırmaya göre, 2017-2020 yılları arasındaki ölüm sayıları karşılaştırıldığında, 2020’de Türkiye’de Covid-19 kaynaklı ölümlerin sayısı 80 bini aşıyor.

Prof. Dr. Onur Başer şöyle dedi: “Türkiye’de e-Devlet uygulaması üzerinden yalnızca dokuz kentteki vefat sayıları günlük olarak yayınlanıyor. Bu kentler, İstanbul, Bursa, Denizli, Kahramanmaraş, Kocaeli, Konya, Malatya, Sakarya ve Tekirdağ olarak sıralanıyor. Ocak ayının ilk günlerinde tamamlanan araştırma sonucumuza göre, söz konusu dokuz kentteki fazladan ölüm sayısı 35 bin 165 olarak gerçekleşti. Yani aslında Covid-19 kaynaklı ölümlerin açıklanandan dört kat fazla olduğunu söyleyebiliriz.”

