Pençe-3 Harekatında yeni safhaya geçildi

Milli Savunma Bakanlığından, teröristlerin kış tertiplenmesinin önlenmesi için Pençe-3 Operasyonu'nda yeni bir safhaya geçildiği, yeni komando birliklerinin sahaya indirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, teröristlerin kış tertiplenmesinin önlenmesi için Pençe-3 Operasyonu'nda yeni bir safhaya geçildiği, yeni komando birliklerinin sahaya indirildiği bildirildi. Açıklamada, "Son 4 ay içinde 111’i Pençe Harekatı'nda olmak üzere Irak'ın kuzeyinde 417 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi. AA

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