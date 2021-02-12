"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 ŞUBAT 2021 CUMARTESİ - YIL: 51

Pençe Kartal-2 Harekatında Şehit olan askerler dualarla ebediyete uğurlandı

12 Şubat 2021, Cuma 17:30
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde başlatılan Pençe Kartal-2 Harekatı sırasında teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Coşkun, Güler ve Muhabere Turhan, Ankara'da ebedi yolculuklarına uğurlandı.

Şehitler Piyade Komando Yüzbaşı Burak Coşkun, Muhabere Komando Yüzbaşı Ertuğ Güler ve Muhabere Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Turhan için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cuma namazının ardından tören düzenlendi.

Törene, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı.

Şehit Burak Coşkun'un babası Gülbay Coşkun, cenaze namazı öncesinde oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutu önünde dua etti. Baba Coşkun, "Aslan oğlum, sana doyamadık. Hakkımı helal ediyorum." diye konuştu.

Cenaze namazlarının kılınması sonrasında şehitlerin Türk bayrağına sarılı naaşları, askerlerin omuzlarında cenaze arabalarına götürüldü.

Eşlerini bordo bereyle uğurladılar

Tören geçişi sırasında şehit Coşkun'un eşi Müge Coşkun ile şehit Güler'in eşi Gizem Güler bordo bere giyerek eşlerine son kez el salladı. Şehit Coşkun'un 6 yaşındaki kızı İnci ise töreni annesi Müge Coşkun'un kucağında izledi.

Şehit Turhan'ın babası Mustafa Turhan, "Oğlum hiçbir zaman görevden kaçmadı. Güle güle git oğlum." sözleriyle şehide veda etti. Güçlükle ayakta durabilen baba Turhan'ı askerler teskin etti.

TBMM Başkanı Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımısı Oktay, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Bahçeli şehitlerin ailelerine başsağlığı diledi. Taziye dileğinde bulunan Milli Savunma Bakanı Akar, "Kanları yerde kalmadı." dedi.

Törenin ardından şehitler Piyade Komando Yüzbaşı Coşkun ve Muhabere Komando Yüzbaşı Güler'in naaşları Cebeci Askeri Şehitliği'ne getirildi.

Öz geçmişlerinin okunmasının ardından cenazeler, dualar eşliğinde toprağa verildi.

Saygı duruşu ve atışının yapıldığı cenaze töreninde, şehitlerin tabutları üzerindeki Türk bayrakları ailelerine teslim edildi.

Muhabere Astsubay Kıdemli Çavuş Turhan'ın cenazesi ise Sincan Çimşit Mezarlığı'nda defnedildi.

AA

Okunma Sayısı: 187
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Suç oranlarında görülmemiş artış

    Ekonomi kötüleşecek

    ABD’den İsrail’e tepki

    Çiftçinin borcu 64 kat arttı

    Sokak kısıtlaması başladı

    Liselerde 'yüz yüze eğitim' başlıyor

    Marmara'ya yoğun kar yağışı uyarısı

    Türkiye'de son 24 saatte 7763 vaka ve 97 ölüm gözlemlendi

    ABD, Husileri terör örgütü listesinden çıkardı

    Mogadişu'da büyük bir patlama oldu

    23 Ocak'ta kaçırılan 15 Türk denizci kurtarıldı

    '3,5 milyonun üzerinde yurttaşımız aşı oldu'

    Pençe Kartal-2 Harekatında Şehit olan askerler dualarla ebediyete uğurlandı

    ABD'deki ölü sayısı 500 bine yaklaştı

    İdlibli çocukların oyuncak hayali...

    ABD'li senatörlerin Biden'a yazdığı Türkiye mektubuna TBMM'den cevap

    İçişleri Bakanlığı: 3549 araç, motosiklet ve traktör trafikten men edildi

    MSB: Pençe Kartal-2 Harekatı'nda 33 terörist etkisiz hale getirildi

    '2 tonluk arabaların havalanıp sağa sola fırlaması bizleri çok şaşırttı'

    İstanbul'da kar yağışı gözlemlendi

    En Çok Okunanlar

    Cenk ÇALIK

    Yeni bir başlangıç: ÜÇ AYLAR
    Ali HAKKOYMAZ

    Biraz sözlük, biraz şiir
    H. Muharrem OKUR

    Fahreddin Kerim Gökay ve Bediüzzaman
    Mehmet ÇETİN

    Mutlak mutluluk mümkün mü?
    Cevher İLHAN

    Türkiye’de “bardak da yok”muş…
    Risale-i Nur'dan

    Şuhur-u Selâsenizi bütün ruhumla tebrik ediyorum
    M. Fahri UTKAN

    Vefatlar ve Ahmet Zerey Ağabey
    Hasan KOÇ

    Bu iş bana aittir
    Ali FERŞADOĞLU

    Şerh ve tefsiri kim yapacak?
    Sebahattin YAŞAR

    Ortak akla karşı, kafa fenerine güvenilmez

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.