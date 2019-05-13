POMEM polis alımları başvurusu başladı

POMEM polis alımlarında son durum polis adayları tarafından merakla araştırılıyor. 3 bin kadın polis alımıyla ilgili süreç geçtiğimiz günlerde sona erdi. Öte yandan başpolisler arasından da komiser yardımcısı alımı süreci başladı. Başvurular 10 Mayıs tarihinde sona erdi.

3 BİN KADIN POLİS ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

POMEM 24'üncü Dönem Polis Meslek Eğitimi için lisans mezunu 3 bin polis memuru adayı alınacak. Süreçle ilgili en çok merak edilenlerin başında ise sonuçların ne zaman açıklanacağı var. Başvurular 8-22 Nisan 2019 tarihleri arasında "www.pa.edu.tr" adresinden gerçekleştirildi.

Söz konusu alımlara yönelik başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair kurumdan henüz resmi bir açıklama gelmedi. Sonuçlara ilişkin bilgiler geldiği takdirde içeriğimizde ve POMEM’in duyurular sayfasında yerini alacak.

ŞAHSEN BAŞVURULAR BAŞLADI

Baş polisler arasından komiser yardımcısı alımı ile ilgili internet üzerinden başvuru süreci geçtiğimiz 10 Mayıs Cuma günü sona erdi. Başvuruların bitmesinin ardından 81 il için şahsen başvuru süreci başladı. Şahsen başvurular Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan bilgiye göre 17 Mayıs tarihine kadar devam edecek.

Komiser yardımcısı mülakat tarihi ise 27 – 31 Mayıs tarihleri arasında devam edecek.

Sözlü mülakatı geçen adaylar ise 15 – 28 Haziran tarihlerinde uzaktan eğitime tabi tutulacaklar.