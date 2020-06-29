Prof. Naci Görür uyardı: 7.3’lük deprem geliyor, şakası yok

Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, “Minimum 7.3 deprem geliyor, şakası yok” diye uyardı ve, “İstanbul gibi yapı stokunun yüzde 60’ının zaafiyet içinde olduğu bir yerde bunun sonuçları çok büyük olacak” dedi.

Cumhuriyet’in haberine göre, Naci Görür, deprem için gerekli tedbirlerin alınmadığını ve deprem gerçeğinin farkına varılmadığını söyleyerek bazı eleştirilerde bulundu. Uzun soluklu, disiplinli, bilimsel yöntemlerle ülkenin belirli katma değerini bu işe verip, bir takım yerleşim alanlarını deprem güvenli hâle dönüştürülmesi gerektiğini savunan Görür, şöyle devam etti: “Minimum 7.3 deprem geliyor, şakası yok. İstanbul gibi yapı stokunun yüzde 60’ının zafiyet içinde olduğu bir yerde bunun sonuçları çok büyük olacak” diyen Görür, “Broşür dağıtmakla olmaz. Televizyonlarda en çok izlenen saatlerde kamu spotları yayımlanmalı örneğin” tavsiyesinde bulundu. Devlet dairelerinin, okulların tümü deprem güvenli hâle geldi’ dediler. Ne oldu? 5 küsurluk depremde ‘Güvenilir’ dedikleri binaların çoğu haşat oldu.”

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