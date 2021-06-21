PTT’ye ''Milorad Dodik'' pulu tepkisi

Antalya’da düzenlenen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci için özel olarak bastırılan PTT pulunda Bosnalı Müslümanların katledildiği Srebrenitsa Katliâmı’nı inkâr eden eski Sırp Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Milorad Dodik’in resminin bastırılması tepki çekti.

Boşnak asıllı milletvekili Cihangir İslam, “Boşnakların sorunu yüzyıllardır bir arada yaşadığı Sırplarla değil, ‘katillerle ve yandaşlarıyla.’ Srebrenitsa Soykırımı için, ‘uydurma’ diyen Bosnalı Sırp milliyetçisi Milorad Dodik için bizim PTT pul bastırmış. Bu yanlış acilen düzeltilmeli. Günahtır” dedi.

DEVA Partisi Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, “PTT yetkililerini derhal Bosnalı kardeşlerimizden özür dilemeye ve bu yanlışı gidermeye davet ediyorum” diye tepki gösterdi. Boşnak vatandaşlar ise sosyal medyada, “Boşnaklar olarak PTT’yi kınıyoruz. PTT, binlerce Boşnak Müslümanın katledildiği Srebrenitsa Soykırımı için, ‘Uydurma’ diyen Bosnalı Sırp milliyetçisi Milorad Dodik için pul bastırmış. Bu yanlışlığın bir an evvel düzeltilmesini istiyoruz” tepkisinde bulundu.