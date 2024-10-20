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20 EKİM 2024 PAZAR - YIL: 55

'Rejimle hesaplaşmadan güven kazanılamaz'

20 Ekim 2024, Pazar 00:58
HAFIZANIN OTORİTERLEŞMEYE KARŞI EN BÜYÜK PANZEHİR OLDUĞUNU SÖYLEYEN SİYASET BİLİMCİLER ‘‘REJİMLE HESAPLAŞMADAN GÜVEN KAZANILMAZ’’ DİYOR.

Bir araştırmada ‘‘Ülke sorunlarını hiçbir parti çözemez’’ diyenler yüzde 38’lik puanla ilk sırada yer alıyor. Hal böyleyken muhalefet de toplumun onayını alamıyor. Hafızanın otoriterleşmeye karşı en büyük panzehir olduğunu söyleyen siyaset bilimciler ‘‘Rejimle hesaplaşmadan güven kazanılmaz’’ diyor.

Asal araştırma şirketinin yaptığı bir araştırmaya göre ‘Türkiye’nin sorunlarını kim çözebilir’ sorusuna araştırmaya katılanların yüzde 38’i ‘hiçbir siyasi parti çözemez’ cevabını verdi. Öte yandan önceki gün Toplum Çalışmaları Enstitüsü’nün yaptığı araştırmada da halkın en güvenmediği kurumlar siyasi partiler oldu. Hafızanın otoriterleşmeye karşı en büyük panzehir olduğunu söyleyen siyaset bilimciler ‘‘Rejimle hesaplaşılmadan güven kazanılmaz’’ diyor oranı git gide artarken bazı anketlerde kararsızlar ve protesto edeceklerin oranı neredeyse birinci partiyle eş değer.

OTORİTERLEŞME ADIM ADIM GÖRÜLDÜ

Ülkedeki otoriterleşmeye dikkat çeken Siyaset Bilimci Ayşegül Kars Kaynar, “Ülkenin demokratik yapısı ve hukuk ortadan kaldırılırken partizanlaşmayı getiren liyakatsiz yönetim anlayışı hâkim kılındı. Bunların yanı sıra özellikle son 5 yıl içerisinde vergideki adaletsizlik, artan enflasyon, emekçileri daha çok yoksullaştıran zengine servet katan bölüşüm şokları, halkın yaşanan çürümeyi en çıplak haliyle görmesini sağladı. Darbeyle otoriterleşmediğimizi göz önüne alırsak halkın bütün kesimleri tüm bunları adım adım yaşadı. Dolayısıyla bugün partilere duyulan güvensizlik oldukça doğal. Otoriter rejimin en büyük panzehiri bugün hafızamız. Toplum o aktörlerin tamamını hatırlıyor. Dolayısıyla rejimin yaşattıklarının hesabı sorulmadan 2024 Türkiye’sinde aynı aktörlerle bunu konuşuyor olmanın hiçbir karşılığı yok.”

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