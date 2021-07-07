RTÜK 5 yayın kuruluşuna müeyyide uyguladı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) yayın ilkelerini ihlâl ettiği gerekçesiyle FOX TV, Halk TV, TV 100, Tele 1 ve KRT’ye yaptırım uyguladı.

RTÜK’ten yapılan açıklamada, Üst Kurul’un haftalık olağan toplantısında izleme uzmanlarının raporlarının görüşüldüğü belirtildi. Üst Kurul’un öncelikle FOX televizyonuna ait dosyayı incelediği aktarılan açıklamada, sunucu Selçuk Tepeli’nin 3 farklı haberdeki ifadelerinin yayın ilkelerine uygunluk açısından değerlendirildiği kaydedildi. Tele 1’e dört farklı müeyyide Açıklamada, Üst Kurul’un Tele 1 kanalına da “5. Boyut” program konuğu Mehmet Tezkan ve “Gün Başlıyor” program sunucusu Can Ataklı’nın sözleri sebebiyle idarî para cezası uyguladığı ifade edildi. Tele 1’e ayrıca “Türkiye’nin Gündemi” programında Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan’ın sözleri nedeniyle idari para cezası verildiği aktarıldı. AA

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