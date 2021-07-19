RTÜK başkanına AİHM hatırlatması

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin’in kendisine hakaret edildiği iddiasıyla açtığı tazminat dâvâsı reddedildi.

Mahkeme, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay’ın sözlerini ifade hürriyeti saydı. Cumhuriyet’in haberine göre, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin verdiği bazı kararlar ve Yargıtay 4’üncü Hukuk Dairesi’nin içtihatı emsal gösterilen gerekçeli kararda, ‘siyasetle uğraşan kişilerin kendilerine yönelik sert, ağır ve hatta incitici eleştirilere dahi katlanması gerektiğine’ dikkat çekildi.

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