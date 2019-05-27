'S-400 anlaşması imzalandı'

Milli Savunma Bakanı Akar, Haber Türk'te soruları yanıtlıyor.

"S-400 ANLAŞMASI İMZALANDI VE BİTTİ! BU BÖYLE BİLİNMESİ LAZIM"

-Çevremizde ülkeler var. Onların uçakları füzeleri var. 82 milyonun güvenliği bakımdan birtakım sistemler alıyoruz. Bunların biri de hava savunma sistemi. S-400 bir şekilde belirlendi. Birtakım sıralı çalışmalarla belirlendi,bir anda çıkmadı ortaya. Türkiye'de ilgili kurum ve kuruluşlar, bakanlıklar birtakım kriterler belirledi. Biz bu kriterlerle çıktık ortaya. Birlikte üretim var, ihracat var. Bu anlaşma imzalandı ve bitti. Bunu Cumhurbaşkanımız da birçok kez tekrarladı.