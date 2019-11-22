MillÎ Savunma Bakanı Hulusi Akar, bakanlığın 2020 bütçe teklifi kapsamında yapılan görüşmeler esnasında “S-400’e formül bulunacak” açıklamasında bulundu.
Sputnik’te yer alan habere göre, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM’de milletvekillerinin, ABD ile oluşturulacak heyetin incelemesinden ‘F-35’lerle S-400’lerin bir arada çalışamaz’ sonucu çıkması halinde Türkiye’nin tercihinin ne olacağına ilişkin sorularına, “Diyelim ki çalışmadı, bunun bir formülünü bulacağız biz, var bizim kafamızda formüller var, ‘S-400 şurada çalışacak, Patriot burada çalışacak.’ filan gibi bir çözüm mutlaka bulunacak, bulunmaması mümkün değil, mümkün değil” yanıtını verdi.