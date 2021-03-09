Sabahattin Boyacı vefat etti

Gazetemiz Yeni Asya'nın Yönetim Kurulu Genel Sekreteri ve Yazarımız Sabahattin Boyacı Ağabey bu sabah evinde geçirdiği ani rahatsızlık sonrası kaldırıldığı hastanede vefat etti.

Ailesinin verdiği bilgiye göre Yönetim Kurulu Genel Sekreterimiz Boyacı, kalbinin durması üzerine hastaneye kaldırıldı. Doktorların müdahalesi sonrası kalbi çalıştırılsa da sonrasında tüm müdahalelere rağmen yoğun bakımda vefat etti. Allah'tan rahmet eylesin diyor; ailesine ve camiamıza sabır ve başsağlığı diliyoruz. Mekanı Cennet olsun inşallah. Amin. İnnâ Lillâhi ve innâ ileyhi râciûn. 35 yıldır Risale-i Nur hizmetlerinde Sabahattin Boyacı, 1954 Antalya doğumlu ve Matematik Öğretmeni. Millî Eğitim’de 30 yıl çalışan Boyacı, Ortaokul ve Lise Müdürlükleri ile Millî Eğitim Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Bir yıl İngiltere’de İngilizce matematik eğitimi de alan Boyacı, 35 yıldır Burdur’da Risale-i Nur hizmetleri ile meşgul oldu. Sabahattin Boyacı, daha önce yapılan bir röportajında kısa bir süre Medrese-i Yusufiye’de bulunduğunu da belirtmiş ve bu durumu ''Allah (cc) lutfetti'' şeklinde ifade etmişti. Rahmet ve duaya vesile olsun inşallah Rahmet ve duaya vesile olması niyetiyle Sabahattin Boyacı Abinin Risale-i Nur'dan ''İhlas'' üzerine okuduğu dersi istifadenize sunuyoruz. Bütün Kuvvetinizi İhlasta ve Hakta Bilmelisiniz

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