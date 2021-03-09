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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 MART 2021 SALI - YIL: 52

Sabahattin Boyacı vefat etti

09 Mart 2021, Salı 11:23
Gazetemiz Yeni Asya'nın Yönetim Kurulu Genel Sekreteri ve Yazarımız Sabahattin Boyacı Ağabey bu sabah evinde geçirdiği ani rahatsızlık sonrası kaldırıldığı hastanede vefat etti.

Ailesinin verdiği bilgiye göre Yönetim Kurulu Genel Sekreterimiz Boyacı, kalbinin durması üzerine hastaneye kaldırıldı. Doktorların müdahalesi sonrası kalbi çalıştırılsa da sonrasında tüm müdahalelere rağmen yoğun bakımda vefat etti.  

Allah'tan rahmet eylesin diyor; ailesine ve camiamıza sabır ve başsağlığı diliyoruz. Mekanı Cennet olsun inşallah. Amin. İnnâ Lillâhi ve innâ ileyhi râciûn.

35 yıldır Risale-i Nur hizmetlerinde 

Sabahattin Boyacı, 1954 Antalya doğumlu ve Matematik Öğretmeni.

Millî Eğitim’de 30 yıl çalışan Boyacı, Ortaokul ve Lise Müdürlükleri ile Millî Eğitim Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Bir yıl İngiltere’de İngilizce matematik eğitimi de alan Boyacı, 35 yıldır Burdur’da Risale-i Nur hizmetleri ile meşgul oldu.

Sabahattin Boyacı, daha önce yapılan bir röportajında kısa bir süre Medrese-i Yusufiye’de bulunduğunu da belirtmiş ve bu durumu ''Allah (cc) lutfetti'' şeklinde ifade etmişti.

Rahmet ve duaya vesile olsun inşallah

Rahmet ve duaya vesile olması niyetiyle Sabahattin Boyacı Abinin Risale-i Nur'dan ''İhlas'' üzerine okuduğu dersi istifadenize sunuyoruz.

Bütün Kuvvetinizi İhlasta ve Hakta Bilmelisiniz

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  • Adnan hakan

    9.3.2021 12:46:12

    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

  • Ahmet Cinali

    9.3.2021 12:42:19

    Rabb-i Rahimim rahmetiyle, merhametiyle muamele eyleyip; başta Hz. Peygamberimiz ve Üstadımız olmak üzere tüm sevdikleriyle beraber Cennet ve Cemalüllahla müşerref eylesin inşaallah.

  • Toygar

    9.3.2021 12:36:23

    Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun.

  • Ahmet Zorlu

    9.3.2021 12:32:40

    انا لله وانا اليه راجعون. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

  • İ.Seyda

    9.3.2021 12:30:49

    😔😔😔 Allah'ın rahmeti üzerine olsun. Mekanı cennetin en güzel köşeleri olsun. Taziyelerimizi sunarız...

  • A F Zimetoğlu

    9.3.2021 12:21:12

    Allah rahmetiyle, merhametiyle ve şefkatiyle muamele eylesin, mekanı cennet olsun inşallah. Cenabı-ı Hak ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabırlar versin.

  • Said Yüksekdağ

    9.3.2021 12:19:56

    İnna lillahi ve inna ileyhi râciun.. Daha bir kaç gün önce Nevşehir mahallîmizin canlı zoom programına katılmış, sohbetinden istifade etmiş, hatıralarını dinlemiştik. Rabbim gani gani rahmet eylesin, Peygamber Efendimize (asm) ve Üstadımıza komşu eylesin. Amin...

  • süleyman ALIÇ

    9.3.2021 11:44:47

    innalillah ve innaileyhi raciun, Rabbim Hem Sabahaddin Boyacı Abimize hem de tüm geçmişlerimize sonsuz Rahmeti ile Rahmet eylesin, Kabirlerini Cennet Bahçesinden bir bahçe eylesin Yakınlarına Sabr-u Cemil ve dayanma gücü versin Tüm Yeni Asya camiasının başı sağ olsun.

  • İbrahim

    9.3.2021 11:41:13

    Allah(cc) mekanını cennet eylesin inşaallah.

  • Yılmaz

    9.3.2021 11:40:10

    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun, Rabbim cennetinde buluşturan, amin.

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